Quiebre entre Boric y Kast por cable. Lo que debía ser una tranquila bilateral entre el Presidente Gabriel Boric, con el mandatario electo, José Antonio Kast, terminó abruptamente por acusaciones cruzadas sobre el polémico proyecto de cable submarino chino a Hong Kong. De hecho, poco después Kast puso final al proceso de traspaso de mando que se venía desarrollando entre ambas administraciones y afirmó que suspendía las reuniones bilaterales entre ministros en ejercicio y futuras autoridades.
Derrumbe bursátil. La Bolsa de Santiago marcaba su peor jornada desde diciembre de 2021, justo después de la elección de Gabriel Boric como Presidente, en medio de un fuerte retroceso de todos los mercados latinoamericanos por la incertidumbre por el alcance de la guerra en Medio Oriente, tras los ataques que comenzaron el fin de semana entre Estados Unidos e Israel contra Irán. El IPSA perdía más de 5% y se negociaba bajo la marca de los 10.000 puntos.
El dólar se dispara. En paralelo, en medio del fortalecimiento global de la divisa estadounidense por el conflicto en Medio Oriente y justo cuando estalló el quiebre entre Boric y Kast por el polémico proyecto de cable submarino a China, el dólar se negociaba a $ 908,4, con un alza de $ 27 y moderando un avance que de casi $40 más temprano. El cobre Comex bajaba 2,1%, a US$ 5,82 por libra.
Nuevo director del SII. El Presidente electo, José Antonio Kast, y el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, definieron dos roles claves pendientes en el organigrama del equipo económico: el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), en el que asumirá el ingeniero civil industrial, Jorge Trujillo, y el futuro coordinador de Política Tributaria del Ministerio de Hacienda, cargo que ocupará el abogado Sebastián Vallebona.
La tasa de desocupación de la población extranjera sube a 8% en el último trimestre, pero se mantiene más moderada que el total nacional
Los resultados, presentados este martes por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), mostraron además que la cifra de informalidad laboral extranjera se situó en 29,9%.
