Próxima presidenta de la CMF. Después de varias semanas de búsqueda, finalmente el Presidente electo, José Antonio Kast, escogió a la nueva presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Se trata de la ingeniera comercial Catherine Tornel, quien actualmente es comisionada del regulador.

Sube el desempleo. El INE informó temprano que la tasa de desocupación en el trimestre noviembre de 2025-enero 2026 subió a un 8,3%, una variación que superó las estimaciones y que también fue 0,3 punto porcentual más alta que el año previo y el trimestre móvil inmediatamente anterior.

¿Cómo está terminando el dólar la semana? Pese al avance en el precio del cobre, el dólar cotiza a esta hora en $ 875, con un alza de $ 8,2 desde el cierre del jueves. El futuro del cobre Comex subía 1,3%, a US$ 6,08 la libra.