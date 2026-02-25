Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Aniversario del mayor apagón en Chile + Boric respalda a ministro en polémica sobre cable + El dólar baja
Noticias destacadas
Aniversario del mayor apagón en Chile. A un año del corte que dejó sin luz a casi la totalidad de la población del país, el presidente del consejo directivo del Consejo Eléctrico Nacional, Juan Carlos Olmedo, señaló en Tele13 Radio que "todos reconocen que el actuar (para) recuperar el sistema fue muy eficiente y bastante rápido".
Boric respalda a ministro en medio de polémica. La estación de trenes de Colín, en las proximidades de Talca, fue el lugar elegido por el Presidente Gabriel Boric para reafirmar su respaldo al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, tras el impasse por el proyecto de cable submarino a China."Ha hecho una tremenda pega, en todas las dimensiones que se le ha encomendado en su trabajo (...) el ministro Muñoz no anda nada solo, está con nosotros", dijo junto al ministro.
¿Y el dólar? A la espera de los resultados de Nvidia, el dólar cotiza a esta hora en $ 857,7, con una baja de $3,2 desde el cierre del martes. El futuro del cobre Comex subía 0,7%, a US$ 6,03 por libra.
- El efecto contable que multiplicó por ocho las utilidades de Mallplaza en el cuarto trimestre y qué significa para los inversionistas
- CCU sufre la mayor caída de la Bolsa de Santiago tras decepcionar al mercado con sus resultados del cuarto trimestre de 2025
- Industriales del Biobío acusan impacto millonario de la Ley de la Jibia y piden reactivar captura ante avance de flota china
- El dólar bajo y paquetes completos reaniman los viajes de los chilenos a EEUU por turismo, más allá de temas migratorios y tensión diplomática
- Los planes de Botanical Solution para llegar con su biofungida de Quillay a México, EEUU y Canadá
- CCU cierra el año con una baja de 27% en las utilidades, desafiada por las operaciones en Argentina y caídas en el negocio del vino
- Telefónica cerró su último año en Chile con pérdidas por más de $ 400 mil millones
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Los planes de Botanical Solution para llegar con su biofungida de Quillay a México, EEUU y Canadá
La biotecnológica chilena distribuirá sus desarrollos a través de la suiza Syngenta y, en paralelo, alista la venta de saponinas para vacunas en fase de ensayos clínicos con una farmacéutica británica.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete