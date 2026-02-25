Aniversario del mayor apagón en Chile. A un año del corte que dejó sin luz a casi la totalidad de la población del país, el presidente del consejo directivo del Consejo Eléctrico Nacional, Juan Carlos Olmedo, señaló en Tele13 Radio que "todos reconocen que el actuar (para) recuperar el sistema fue muy eficiente y bastante rápido".

Boric respalda a ministro en medio de polémica. La estación de trenes de Colín, en las proximidades de Talca, fue el lugar elegido por el Presidente Gabriel Boric para reafirmar su respaldo al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, tras el impasse por el proyecto de cable submarino a China."Ha hecho una tremenda pega, en todas las dimensiones que se le ha encomendado en su trabajo (...) el ministro Muñoz no anda nada solo, está con nosotros", dijo junto al ministro.

¿Y el dólar? A la espera de los resultados de Nvidia, el dólar cotiza a esta hora en $ 857,7, con una baja de $3,2 desde el cierre del martes. El futuro del cobre Comex subía 0,7%, a US$ 6,03 por libra.