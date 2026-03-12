Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Colbún impulsa proyecto de hidrógeno verde + Caen utilidades de bancos IPSA + Fuerte alza del dólar
Noticias destacadas
Consorcio liderado por Colbún impulsa proyecto de hidrógeno verde en San Bernardo. Colbún, la eléctrica del grupo Matte, en alianza con Marval y Walmart Chile, se adjudicó un fondo de US$ 6 millones de Corfo para el desarrollo de un ambicioso proyecto de Hidrógeno Verde (H2V) que unirá logísticamente a la Región Metropolitana con los puertos de la Región de Valparaíso. La iniciativa contempla una inversión total de US$ 13,7 millones y se perfila como un hito en la descarbonización del transporte de carga pesada en el país.
Todos los bancos del IPSA vieron caer sus utilidades de febrero. Ningún banco del S&P IPSA se salvó de la caída de utilidades en el segundo mes de 2026, pero el Bci mostró resiliencia frente a sus competidores. Especialmente profunda fue la caída internaual de 77% en las ganancias de Itaú, baja que se modera a un poco más de 50% si se consideran los dos primeros meses del año. Las del Banco de Chile cayeron 28%, y las del Santander 25% en febrero.
Cómo amaneció el dólar tras el cambio de mando. A 24 horas de la asunción de José Antonio Kast, el dólar se cotiza en los $ 915,59 lo que implica un alza de $ 18,84 respecto al cierre del miércoles. El petróleo Brent escalaba 10% a US$ 101 por barril, mientras que el cobre Comex retrocedía 0,8% a US$ 5,84 por libra.
- Walmart reparte US$ 25 millones entre los trabajadores de sus tiendas en Chile por "sólidos resultados operacionales"
- El mensaje de Moody's al Gobierno: ancla fiscal creíble y un crecimiento más sólido “respaldaría el perfil crediticio de Chile”
- Caja Los Andes aprovecha caída de tasas en UF y levanta más de US$ 130 millones para entregar créditos sociales
- Puerto de Iquique parte 2026 con fuerte salto en carga de proyectos y casi duplica exportaciones en enero
- El nuevo líder de Irán, Mojtaba Jamenei, insta a mantener cerrado el estrecho de Ormuz en su primera declaración en el cargo
- Gobierno adelanta que Hacienda prepara medidas económicas: el 1 de abril presentan reforma tributaria y precisarán ley de 40 horas
- Smiljan Radic gana el premio Pritzker y se convierte en el segundo chileno en obtener la máxima distinción de la arquitectura
Startup respaldada por fundadores de Cornershop cambia de nombre y lanza "Atiéndete ahora, paga después" para gastos médicos
Gokei ahora es Skip. Su modelo apunta a rendir gastos médicos en salud y acaban de lanzar una solución para que usuarios puedan pagar el 30% de la boleta y el restante solo cuando la isapre o seguro les reembolse. Este año apuntan a llegar a Brasil y México.
Comienzan alegatos por primer "gueto vertical” de Concepción: Tribunal admite a vecinos como terceros independientes en la causa
Disputa mantiene en suspenso el proyecto de Inmobiliaria Lincoyán, que con una inversión de US$ 14 millones, proyecta un edificio de 25 pisos y 342 departamentos. Según el diseño original, más de la mitad de las unidades tendría una superficie inferior a 33,5 m2.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
