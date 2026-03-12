Consorcio liderado por Colbún impulsa proyecto de hidrógeno verde en San Bernardo. Colbún, la eléctrica del grupo Matte, en alianza con Marval y Walmart Chile, se adjudicó un fondo de US$ 6 millones de Corfo para el desarrollo de un ambicioso proyecto de Hidrógeno Verde (H2V) que unirá logísticamente a la Región Metropolitana con los puertos de la Región de Valparaíso. La iniciativa contempla una inversión total de US$ 13,7 millones y se perfila como un hito en la descarbonización del transporte de carga pesada en el país.

Todos los bancos del IPSA vieron caer sus utilidades de febrero. Ningún banco del S&P IPSA se salvó de la caída de utilidades en el segundo mes de 2026, pero el Bci mostró resiliencia frente a sus competidores. Especialmente profunda fue la caída internaual de 77% en las ganancias de Itaú, baja que se modera a un poco más de 50% si se consideran los dos primeros meses del año. Las del Banco de Chile cayeron 28%, y las del Santander 25% en febrero.

Cómo amaneció el dólar tras el cambio de mando. A 24 horas de la asunción de José Antonio Kast, el dólar se cotiza en los $ 915,59 lo que implica un alza de $ 18,84 respecto al cierre del miércoles. El petróleo Brent escalaba 10% a US$ 101 por barril, mientras que el cobre Comex retrocedía 0,8% a US$ 5,84 por libra.