Cenco Malls apuesta por la renta residencial e inicia su primer proyecto multifamily. Cenco Malls, la filial de centros comerciales de Cencosud, dio inicio a la construcción de su primer proyecto de renta residencial, marcando el ingreso del grupo al segmento multifamily. La iniciativa se emplaza en los terrenos adyacentes a Cenco Florida y supone una inversión de aproximadamente US$ 20 millones, que la compañía financiará y ejecutará sin socios externos.

Desde el pan hasta los fideos: baja en superficie plantada de trigo en "el granero de Chile". La combinación de una caída en los inventarios de trigo en EEUU, el encarecimiento de los insumos agrícolas como el petróleo y los fertilizantes, y una fuerte baja en la superficie plantada en La Araucanía, que concentra 42% de la producción nacional del cereal, está poniendo presión sobre los precios del pan y otros productos elaborados a base de harina. La región, y particularmente la provincia de Malleco, históricamente ha sido considerada como "el granero de Chile".

Cómo sigue en dólar. Atento a los esfuerzos de Estados Unidos por destrabar las conversaciones con Irán hacia un acuerdo, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 896,74 lo que implica un alza de $ 1,01 respecto al cierre del miércoles. El petróleo Brent caía 3,1% a US$ 94,8 por barril y el cobre Comex subía 0,3% a US$ 6,53 la libra.