Lo que debes saber a esta hora de la tarde
La economía se recupera en junio + Tercera jornada de formalización en caso Sartor + El dólar cae con fuerza
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La economía se recupera en junio. El Banco Central fue la institución encargada de dar una buena noticia: el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) creció 2,4% en junio comparado con el mismo mes del año pasado, una variación que estuvo por sobre las expectativas de los analistas y que marcó la primera expansión en el año. Además, permitió a la economía chilena eludir la posibilidad de una recesión técnica.
Tercera jornada de formalización en caso Sartor. En el Centro de Justicia de Santiago el tercer día de formalización ya dejó una nueva medida cautelar decretada para uno de los imputados por la trama desatada al interior de Sartor AGF y su matriz: Tras llegar a un acuerdo con querellantes de la causa, el exdirector de inversiones de la gestora y socio del grupo, Alfredo Harz, cumplirá arresto domiciliario total intensivo y arraigo nacional por lo que dure la investigación.
¿Cómo inicia la semana el dólar? Tras el repunte del Imacec en junio y la expectativa para un acuerdo entre EEUU e Irán que hizo bajar el precio del petróleo, el dólar cotiza a esta hora en $ 924,4, con un descenso de $ 7,6 desde el cierre del viernes. Por su parte, el futuro de cobre transado en Londres subía 0,6% hasta los US$ 6,29 por libra.
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