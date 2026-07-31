La industria y el comercio se recuperan. Dejando atrás ocho meses de bajas, el Índice de Producción Industrial (IPI) registró en junio una variación anual de 1,3%, debido a la incidencia positiva de dos de los tres sectores que lo componen, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Asimismo, el Índice de Actividad del Comercio (IAC) registró un aumento interanual de 4,8% en junio.

El desempleo se mantiene en máximo en casi cinco años. Aunque la tasa de desocupación permaneció en 9,4% durante el trimestre móvil abril-junio, el mercado laboral volvió a mostrar señales de debilitamiento. Así lo mostró la última edición de la Encuesta Nacional de Empleo del INE. En comparación con igual período del año pasado, el desempleo aumentó por cuarta medición consecutiva -en 0,5 puntos porcentuales-y la tasa de desempleo se mantiene en sus niveles más altos en los últimos cinco años.

¿Cómo termina la semana el dólar? En medio de un repunte global de la divisa, el dólar cotiza a esta hora en $ 929,14, con un alza de $ 3,3 desde el cierre del jueves. Por su parte, el futuro del cobre Comex se encontraba estable en US$ 6,46 la libra.

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