Formalización por el Caso Sartor. Muy temprano casi una docena de imputados por el Caso Sartor llegaron hasta el Centro de Justicia de Santiago para la primera jornada de la formalización por la causa. La diligencia a socios, exdirectivos y exejecutivos de la gestora de fondos Sartor AGF y su filial ECapital es por los delitos de lavado de activos, fraude por omisión de OPA, administración desleal, estafa, negociación incompatible y entrega de información falsa al mercado a raíz de los hechos desatados al interior de la gestora Sartor AGF y sus fondos.

Embajador Judd entra a debate por aranceles. El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, criticó el tono de quienes -desde el Ejecutivo- han cuestionado los aranceles que impuso su gobierno a Chile, como el ministro de Defensa, Fernando Barros, y su par de Agricultura, Jaime Campos. “No habrá ningún trato si habla gente que no tiene que ver con las negociaciones”, dijo el representante de Washington.

El dólar baja con fuerza. Tras las declaraciones del jefe de la Fed y débiles datos económicos en EEUU, el dólar cotiza a esta hora en $ 924,7, con un descenso de $ 8,8 desde el cierre del miércoles. Por su parte, el futuro del cobre en Londres subía 1,7% a US$ 6,27 por libra, y el contrato Comex estadounidense aumentaba 2,7%.

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