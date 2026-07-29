Quiroz destaca impacto de proyecto de reactivación. “Nuestro objetivo es generar un boom de inversión”, afirmó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en el marco del seminario "From global to local" organizado por Moneda Patria Investments en el hotel W, donde ante una nutrida audiencia destacó los aspectos centrales del proyecto de reactivación -que se encuentra aprobado en casi su totalidad por el Congreso- y solo a la espera de resolver un artículo sobre recursos para compensar a los municipios por la exención de contribuciones para adultos mayores de 65 años.

Coordinador descarta déficit eléctrico. El Estudio de Seguridad de Abastecimiento (ESA) de julio, elaborado por el Coordinador Eléctrico Nacional, concluyó que incluso en el peor escenario, que combina sequía extrema, indisponibilidad de centrales térmicas y falla en la trasmisión, la red eléctrica resiste, pero hay riesgo de 20% de cortes en la zona centro sur por la salida programada de la central Canutillar de Colbún.

El dólar espera la Fed. A la espera del anuncio de política monetaria en EEUU y tras una mañana volátil, el dólar cotiza a esta hora en $ 933,9, prácticamente sin variación desde el cierre del martes. Por su parte, el cobre referencial en Londres bajaba 0,7%, a US$ 6,17 por libra.

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