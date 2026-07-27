Gobierno deja sin efecto licitación del Puerto Exterior de San Antonio. A solo semanas de que un estudio reabriera el debate sobre la necesidad de construir el Puerto Exterior de San Antonio en el corto plazo, la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA) decidió dejar sin efecto la principal licitación del proyecto. La decisión, a la que tuvo acceso Diario Financiero, afecta al proceso internacional destinado a adjudicar ciertas obras y trabajos conexos del proyecto, cuyo monto asciende a unos US$ 1.950 millones y considera la construcción del molo de abrigo de cerca de cuatro kilómetros, el dragado de la dársena y canal de acceso, explanadas, accesos ferroviarios e infraestructura complementaria.

GPM recomienda mantener sin cambios tasa de interés referencial. En la antesala de la Reunión de Política Monetaria (RPM) del Banco Central de este martes, el Grupo de Política Monetaria (GPM) de la Universidad de Chile recomendó al banco emisor mantener la TPM en 4,5%. La decisión sugerida tiene como variables a considerar el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente, el alza de precios internacionales del petróleo, y la incierta situación geopolítica, lo que afectó en la práctica “el balance de riesgos externos”, indicó el GPM.

El dólar inicia la semana a la baja. En medio de una caída del petróleo por una menor tensión geopolítica, el dólar cotiza a esta hora en $ 941,6, con una baja de $ 7 respecto del cierre del viernes. Por su parte, el futuro del cobre referencial Comex subía 0,6%, a US$ 6,23 por libra.

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