Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Hacienda analiza vetos en Proyecto de Reconstrucción + Trump quiere a Infantino a la cabeza de la ONU + El dólar sube
Noticias destacadas
Hacienda analiza vetos en proyecto miscaléneo. El Ministerio de Hacienda analiza la presentación de cuatro vetos supresivos para eliminar del texto del Proyecto de Ley de Reconstrucción aprobado por el Congreso que debe conocer el Tribunal Constitucional. Se trata de vetos respecto del olvido financiero que elimina registros de deudas a los cinco años, el pago en 30 días a las pymes, fin al anatocismo -el cobro de intereses sobre intereses- y el que restituye los servicios básicos por no pago en sectores afectados por los temporales.
¿Infantino a la ONU?. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sea el próximo secretario general de la ONU, cargo al que está postulando la expresidenta Michelle Bachelet. De acuerdo con el New York Post, el mandatario cree que el dirigente italiano tiene el perfil internacional y las habilidades de liderazgo necesarias para el cargo.
El dólar sube. En medio de un retroceso del cobre y el alza del petróleo, el dólar cotiza a esta hora en $ 937,50, con un alza de $ 1,25 respecto del cierre del martes. Por su parte, el futuro del cobre referencial Comex bajaba 1%, a US$ 6,48 por libra.
Te recomendamos:
-
- Gigante alemana Henkel traerá nuevas marcas a Chile y expandirá Agorex hacia Perú
- OpenAI admite que un "agente" de IA provocó por sí solo una importante brecha de ciberseguridad
- Alertan de nueva técnica de ciberataque para secuestrar información a través de las cuentas corporativas de Gmail
- El real brasileño y el peso colombiano lideran el auge del carry trade
- Final del Mundial rompe récord en EEUU con 62 millones de espectadores e impulsa el negocio del streaming
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
DF VideoVER MÁS
LO MÁS LEÍDO
Cómo WhatsApp se está posicionando como canal de contacto con clientes para las empresas chilenas
La alta penetración de la app de Meta se ha convertido en una nueva vía de contacto integrada –y con IA- para atención de clientes, ventas y cobranza, frente a la menor efectividad de las llamadas a raíz de la Ley de Prefijos.
Gobierno presenta ley para agilizar las obras ferroviarias de EFE con eliminación de cobros y permisos municipales
Expertos sostienen que la medida reducirá costos e incertidumbre para proyectos como Alameda-Melipilla y Santiago-Batuco, aunque advierten que deberá mantenerse la coordinación con los municipios.
BRANDED CONTENT
Durante los próximos tres años ingresarán al mercado local cerca de 110.000 m² de oficinas Clase A distribuidos en cinco proyectos
Los actores del mercado de oficinas en Santiago ya no compiten solo por lograr la mejor ubicación, sino también por la capacidad de integrar nuevos espacios comerciales y de servicios que están elevando el estándar de los nuevos desarrollos.
Durante los próximos tres años ingresarán al mercado local cerca de 110.000 m² de oficinas Clase A distribuidos en cinco proyectos
Los actores del mercado de oficinas en Santiago ya no compiten solo por lograr la mejor ubicación, sino también por la capacidad de integrar nuevos espacios comerciales y de servicios que están elevando el estándar de los nuevos desarrollos.
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete