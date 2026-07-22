Hacienda analiza vetos en proyecto miscaléneo. El Ministerio de Hacienda analiza la presentación de cuatro vetos supresivos para eliminar del texto del Proyecto de Ley de Reconstrucción aprobado por el Congreso que debe conocer el Tribunal Constitucional. Se trata de vetos respecto del olvido financiero que elimina registros de deudas a los cinco años, el pago en 30 días a las pymes, fin al anatocismo -el cobro de intereses sobre intereses- y el que restituye los servicios básicos por no pago en sectores afectados por los temporales.

¿Infantino a la ONU?. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sea el próximo secretario general de la ONU, cargo al que está postulando la expresidenta Michelle Bachelet. De acuerdo con el New York Post, el mandatario cree que el dirigente italiano tiene el perfil internacional y las habilidades de liderazgo necesarias para el cargo.

El dólar sube. En medio de un retroceso del cobre y el alza del petróleo, el dólar cotiza a esta hora en $ 937,50, con un alza de $ 1,25 respecto del cierre del martes. Por su parte, el futuro del cobre referencial Comex bajaba 1%, a US$ 6,48 por libra.

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