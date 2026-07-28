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Gobierno anticipa "malas noticias" en empleo + Alerta por desborde del río Mataquito + El dólar profundiza descenso
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Gobierno anticipa "malas noticias" en empleo. A tres días de la actualización de la cifra de desempleo con el trimestre abril-junio por parte del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), fue el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien proyectó que -en el contexto de la temporada de invierno- este y el próximo periodo serán “meses de malas noticias” sobre la cifra laboral.
Alerta por desborde del río Mataquito. Las aguas del río Mataquito en la Región del Maule, llegaron a su umbral máximo, ocasionando el desborde del afluente. Aunque hasta ahora sólo se reportan inundaciones en las riberas, sin afectación a viviendas ni a vías de conexión como la Ruta 5, Senapred declaró la Alerta Roja, generando la evacuación preventiva de los sectores colindantes al río.
El dólar profundiza descenso. En línea con mercados externos más tranquilos por distensión del conflicto en Medio Oriente, el dólar cotiza a esta hora en $ 934,8, con una baja de $ 6,1 respecto del cierre del lunes. Por su parte, el futuro del cobre referencial Comex bajaba 0,4%, a US$ 6,35 por libra.
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