Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Parque Arauco apunta a nuevas adquisiciones + Itaú BBA lidera el ranking de corredoras más certeras + Dólar quiebra su caída
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Parque Arauco abre la puerta a nuevas adquisiciones y destinará hasta 40% de sus inversiones a nuevos malls. Mallplaza no es el único actor de la industria con apetito por crecer. En medio de la carrera por ampliar posiciones en el negocio regional de centros comerciales, Parque Arauco también reforzó su capacidad financiera y abrió la puerta a nuevas adquisiciones en Chile, Perú y Colombia. Tras completar en junio un aumento de capital por cerca de US$ 300 millones, la compañía proyecta elevar su capacidad anual de inversión desde aproximadamente US$ 200 millones a US$ 300 millones.
Itaú BBA lidera el ranking de las corredoras más certeras analizando las 10 mayores acciones del IPSA. En una semana marcada por la entrega de resultados del segundo trimestre, Bloomberg construye un ranking que compara el desempeño de los analistas y corredoras. El ejercicio tomó los datos al cierre de esta nota y abarcó a las 10 compañías con mayor capitalización bursátil del IPSA: Banco de Chile, SQM, Falabella, Santander, Bci, Latam, Enel Américas, Mallplaza, Copec y Quiñenco. Itaú BBA obtuvo el primer lugar en las proyecciones de los tres bancos del índice: Banco de Chile, Santander y Bci y sumó un cuarto podio con el tercer puesto en Mallplaza.
Sorpresas del dólar. Atento a las expectativas en torno al estrecho de Ormuz, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 914,3 lo que implica una alza de $ 2,6 respecto del cierre del martes. El cobre Comex marcó un nuevo máximo histórico de US$ 6,74 por libra, mientras que el metal transado en Londres escalaba 0,6% a US$ 6,42 por libra, muy cerca de su récord de mayo.
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