Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Rebaja a tasa de crédito hipotecario + Codelco suspende operaciones en Andes Norte + El dólar se hunde
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Quiroz y Poduje ingresan proyecto que extiende la rebaja al crédito hipotecario y crea un subsidio estatal potenciado. El ministro de Hacienda Jorge Quiroz, en conjunto con el titular de Vivienda Iván Poduje, anunció este martes el ingreso, con discusión inmediata, de un proyecto que extiende la actual normativa de rebaja de la tasa al crédito hipotecario para la compra de viviendas nuevas y un subsidio del Estado más alto, a través de un Fogaes potenciado.
Codelco suspende operaciones en Andes Norte de El Teniente por riesgo de sismicidad. Codelco suspendió de forma temporal las operaciones en Andes Norte de El Teniente, lo que afecta a cuatro empresas, más de 20 contratos y unos 3.000 trabajadores aproximadamente. Según explicaron expertos de la estatal, la medida responde a razones de seguridad, luego de que en los últimos días se detectaran episodios de sismicidad profunda, que se producen de manera intempestiva y sin posibilidad de monitoreo, por lo cual se pone en riesgo la integridad de los trabajadores del área.
Vaivenes del dólar. El peso chileno era la divisa emergente con mejor desempeño del día, debido a que el dólar se cotiza a esta hora en los $ 911,37 lo que implica una caída de $ 13,22 respecto al cierre del lunes. Mientras los precios del cobre subían con particular fuerza, pues el futuro transado en Londres avanzaba 1,2% hasta los US$ 6,36 por libra, su precio más alto desde principios de junio.
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