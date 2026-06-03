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CAP admite negociación con AZA + Positivo aumento de capital de Parque Arauco + Dólar al alza
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CAP admite negociación para vender los activos siderúrgicos de Huachipato a AZA. No habían transcurrido ni 51 segundos de este día 3 de junio cuando la acerera CAP comunicó al regulador del mercado que tiene avanzadas negociaciones con Aceros AZA, de los grupos Del Río y Matetic, por los activos de la Siderúrgica de Huachipato. La acerera ligada a Rassmuss y De Andraca informó a la Comisión para el Mercado Financiero que "se encuentra negociando en forma no exclusiva" con AZA "un acuerdo para combinar parte de los activos siderúrgicos de Compañía Siderúrgica Huachipato y las capacidades productivas de AZA".
Parque Arauco logra recaudar $ 241 mil millones en primera etapa de aumento de capital. Parque Arauco cerró la primera etapa de su aumento de capital, una operación que había salido a promocionar al mercado con un roadshow para financiar proyectos hacia 2030 a un precio de suscripción de $ 3.600 por acción. La compañía informó a través de un comunicado que, durante el período de opción preferente, se suscribió y pagó el 88,3% de las 75.855.566 acciones disponibles, recaudando $ 241 mil millones, equivalentes a US$ 272 millones.
Los vaivenes del dólar. Tras nuevos incidentes violentos en el golfo Pérsico que oscurecen las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 895,63 lo que implica un alza de $ 6,23 respecto al cierre del martes. El petróleo Brent avanzaba 2% a US$ 98 por barril y el cobre caía 2,3% para cotizar a US$ 6,52 la libra en la bolsa Comex.
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