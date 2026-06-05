Es oficial: FNE da luz verde y SKY Airline pasará a formar parte del Grupo Abra. Tras casi cinco meses de investigación, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó la operación mediante la cual Abra Group (matriz británica de las aerolíneas Avianca, Gol y Wamos Air) buscaba adquirir Sky Airline, aerolínea controlada -hasta ahora- por la familia Paulmann Mast. Cabe recordar que la operación tuvo como punto de partida la emisión de un bono convertible -por cerca de US$ 100 millones- con el que Grupo Abra financió a Sky durante el periodo de pandemia.

Los salarios de los trabajadores chilenos se desaceleraron en abril producto de la mayor inflación. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Índice Real de Remuneraciones -que mide la evolución de las remuneraciones ajustadas por la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC)- aumentó un 1,7% en doce meses, desacelerándose respecto al 2,3% registrado en marzo. Así, acumula una variación de -0,4% en lo que va del año. O sea, entre enero y abril la inflación fue mayor al reajuste de los salarios.

Cómo cierra el dólar la semana. A raíz de que las nóminas no agrícolas de Estados Unidos estuvieron muy por encima de lo que el mercado tenía previsto, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 915,24 lo que implica una fuerte alza de $ 19,15 respecto al cierre del jueves. Mientras el cobre Comex se hundía 3,9% a US$ 6,28 por libra y el petróleo Brent se mantenía en la zona de US$ 95 por barril.