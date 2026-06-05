Lo que debes saber a esta hora de la tarde
SKY entra al Grupo Abra + Salarios se desaceleran + El dólar se dispara
Noticias destacadas
Es oficial: FNE da luz verde y SKY Airline pasará a formar parte del Grupo Abra. Tras casi cinco meses de investigación, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó la operación mediante la cual Abra Group (matriz británica de las aerolíneas Avianca, Gol y Wamos Air) buscaba adquirir Sky Airline, aerolínea controlada -hasta ahora- por la familia Paulmann Mast. Cabe recordar que la operación tuvo como punto de partida la emisión de un bono convertible -por cerca de US$ 100 millones- con el que Grupo Abra financió a Sky durante el periodo de pandemia.
Los salarios de los trabajadores chilenos se desaceleraron en abril producto de la mayor inflación. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Índice Real de Remuneraciones -que mide la evolución de las remuneraciones ajustadas por la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC)- aumentó un 1,7% en doce meses, desacelerándose respecto al 2,3% registrado en marzo. Así, acumula una variación de -0,4% en lo que va del año. O sea, entre enero y abril la inflación fue mayor al reajuste de los salarios.
Cómo cierra el dólar la semana. A raíz de que las nóminas no agrícolas de Estados Unidos estuvieron muy por encima de lo que el mercado tenía previsto, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 915,24 lo que implica una fuerte alza de $ 19,15 respecto al cierre del jueves. Mientras el cobre Comex se hundía 3,9% a US$ 6,28 por libra y el petróleo Brent se mantenía en la zona de US$ 95 por barril.
- CAP y AZA confirman asociación para reactivar Huachipato con producción de acero verde: transacción fue valorizada en US$ 484 millones
- Grupo Pampa invierte más de US$ 60 millones en SQM a través de nuevas operaciones en el mercado esta semana
- Secreto bancario: el artículo del proyecto de Subsistema de Inteligencia Económica que complica al gobierno
- Consejo de Monumentos destraba proyectos por US$ 7.600 millones y gobierno asegura que ha aumentado un 40% la revisión de expedientes
- EEUU registra fuerte crecimiento del empleo en mayo y la tasa de desempleo se mantiene en 4,3%
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
¿Una tendencia que llegó para quedarse? Las razones detrás de las divisiones de estudios jurídicos y la salida de socios
El paulatino cambio en los prejuicios negativos hacia la movilidad de socios, el paso de estos últimos a ser una unidad económica independiente e incluso la IA asoman en el análisis.
Primer movimiento tras la compra: Toesca instala a Alejandro Bezanilla al frente de Primus
La gestora y su socio TC Latin American Partners completaron la adquisición del 90% del factoring y renovaron completamente el directorio. Tres representantes de Toesca integrarán la nueva mesa.
Johann Harnoss, experto de BCG: “Chile tiene que definir en qué industrias y mercados del futuro quiere ser líder mundial en innovación”
El ejecutivo valoró la visibilidad internacional del país y su red de talento en el exterior, pero advirtió de los altos niveles de burocracia interna de las grandes empresas y la baja inversión en I+D.
El progresivo despegue de RedSalud que sustenta su regreso al mercado de bonos tras casi una década
La demanda por la nueva deuda fue de 4,4 veces la oferta, según dijeron a DF fuentes cercanas a la operación. Desde 2019, las ventas de la compañía han crecido a una tasa anual compuesta cercana al 13%, mientras que el resultado operacional se ha duplicado.
BRANDED CONTENT
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete