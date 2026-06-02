Allanan sucursal y detienen a un ejecutivo bancario vinculado al Tren de Aragua. Agentes de la PDI allanaron y detuvieron a un ejecutivo de una sucursal de Banco Santander en pleno centro de Santiago, en el marco de un operativo más amplio junto con la Fiscalía en contra del Tren de Aragua. El fiscal a cargo, Héctor Barros, detalló que el caso se enmarca en una de las mayores operaciones de lavado de activos registradas, con más de $ 78 mil millones transferidos fuera del país a través de empresas de criptomonedas. Descartó que el ejecutivo detenido hubiera utilizado al Santander para sus actividades: "Él tenía muchas cuentas abiertas en distintos bancos".

Los estudios jurídicos chilenos que trabajan en la megaoperación entre Paramount y Warner Bros. Es una megaoperación por US$ 111.000 millones con alcance global y, cómo no, también tiene un capítulo que se juega en Chile. Con fecha 29 de mayo, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició una investigación para analizar los efectos que tendrá en la libre competencia la adquisición de Warner Bros. Discovery (WBD) por parte de Paramount Skydance Corporation. En Chile, las gigantes de la industria audiovisual contrataron a grandes estudios de abogados locales para asesorarse en el proceso.

La incertidumbre del dólar. Mientras vuelve a predominar un cierto optimismo en torno a un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 889,96 lo que implica una caída de $ 2,19 respecto al cierre del lunes. Por su parte, el petróleo Brent caía 1,3% a US$ 93,8 por barril.