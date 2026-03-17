Gobierno retira proyecto de negociación ramal. En medio de las diferencias del Gobierno del Presidente José Antonio Kast y la oposición, en la cuenta de la primera sesión de la Sala de la Cámara de Diputados del periodo 2026-2030, a través de un oficio el mandatario dio cuenta del retiro de tramitación del proyecto de su predecesor, el expresidente Gabriel Boric, que modifica el Código del Trabajo con el objeto de regular un sistema de negociación colectiva multinivel.

Suspenden aplicación de la sentencia contra proyecto minero Dominga. Sin duda que Minera Dominga, el proyecto minero portuario de US$ 3.000 millones ligado a la familia Délano Méndez, pasará a los anales de la historia del derecho chileno por los bruscos giros procesales. El último capítulo de esta saga se escribió este 16 de marzo, cuando la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió a trámite el recurso de casación contra la sentencia dictada por ese mismo tribunal el pasado 20 de febrero y que implicó un sorpresivo traspié para esta iniciativa de cobre y hierro.

La incertidumbre del dólar. En un martes movido políticamente en Chile, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 907,76 lo que implica una caída de $ 1,02 respecto al cierre del lunes. Mientras que el cobre Comex bajaba 0,9% a US$ 5,78 por libra, y el petróleo Brent subía 1,6% a US$ 101,9 por barril.