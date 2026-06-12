Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Histórico debut bursátil de SpaceX + La advertencia de la FNE por normas del Minvu + Dólar estable
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SpaceX concreta su esperada apertura bursátil. SpaceX abrió con un alza del 11% en su histórico debut en Wall Street, valorando la compañía de Elon Musk, dedicada a la tecnología aeroespacial e inteligencia artificial, en cerca de US$ 2 billones. Las acciones del grupo abrieron a US$ 150, frente al precio de salida a bolsa del jueves por la noche de US$ 135., pero seguían ganando terreno y subían un 24%, a las 12.45 horas, a US$ 164.
FNE advierte que normas del Minvu frenan competencia y elevan los costos. El ente persecutor presentó un informe ante el TDLC que cuestiona los pilares del sistema de contratación de obras del ministerio: la prohibición de inscripción de empresas relacionadas, las reglas de subcontratación y la ausencia de mecanismos de resolución de conflictos.
Cómo cierra el dólar la semana. Mientras el mercado no abandona la cautela, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 900,07 lo que implica una caída de $ 1,78 respecto al cierre del jueves. Por otro lado, el petróleo Brent caía 2,8% a US$ 87,9 por barril -mínimos desde marzo- y el cobre Comex avanzaba 1,7% a US$ 6,38 la libra.
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