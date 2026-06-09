Hacienda sincera que no logrará el equilibrio fiscal al fin del gobierno. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dio a conocer en la mañana de este martes el esperado decreto de política fiscal, con el compromiso de la trayectoria de reducción del déficit estructural durante todo el período de administración. En el documento, el Ejecutivo oficializa que desechará el compromiso de campaña de llegar a un balance estructural en 2030. En su lugar, se compromete a un saldo negativo de 1,5% del PIB a esa fecha.

Banco de Chile arremete en negocio de financiamiento automotriz. Banco de Chile anunció que firmó una alianza con Linze, plataforma tecnológica de compraventa de vehículos usados perteneciente a Penta Financiero, con el objetivo de ofrecer financiamiento para la compra de automóviles entre particulares. A través de este acuerdo, los usuarios de la plataforma podrán solicitar créditos automotrices de Banco de Chile para financiar la adquisición de vehículos de hasta ocho años de antigüedad. El financiamiento estará disponible tanto para clientes como para no clientes de la entidad.

Incertidumbre del dólar. Ya que los inversionistas globales no se han cruzado con nuevos titulares de violencia en Medio Oriente, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 921,15 lo que implica una caída de $ 1,48 respecto al cierre del lunes. Por otro lado, el cobre Comex cotiza estable a US$ 6,35 por libra y el petróleo Brent descendía 3,6% a US$ 90,9 por barril.