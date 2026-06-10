Quiroz actualiza proyecciones económicas tras decreto fiscal. En el marco de su exposición ante la comisión de Hacienda del Senado donde abordó los comentarios levantados por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) al proyecto misceláneo de reactivación, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, revisó sus proyecciones de crecimiento para los próximos años, en virtud del decreto fiscal y el impacto del citado proyecto de ley. Así, estimó una expansión del Producto Interno Bruto (PIB) de 3% el próximo año y el 2028, para llegar a un 3,5% en el 2030.

Club Hípico de Punta Arenas demanda indemnización. Los propietarios del Club Hípico de Punta Arenas activaron una nueva disputa judicial luego que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, frenara la expropiación del tradicional inmueble, proceso iniciado en la administración Boric. El privado solicitó una indemnización por lo que llamó “los perjuicios causados por la expropiación desistida”, la que estimó entre los $ 573 millones y los $ 2.179 millones.

Vaivenes del dólar. Tras el reciente intercambio de fuego en Medio Oriente y el tono amenazante de Donald Trump, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 915,35 lo que implica una caída de $ 1,43 respecto al cierre del martes. En tanto, el cobre Comex retrocedía 0,7% hasta los US$ 6,28 por libra y el petróleo Brent subía 1,2% a US$ 92,5 por barril.