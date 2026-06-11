Contraloría frena reglamento de Ley Uber por deficiente. La Contraloría General de la República no dio curso al reglamento de la ley de aplicaciones de transporte —conocida como "Ley Uber"— mediante un oficio que representa el acto administrativo enviado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, liderado por Louis de Grange, a fines de abril. El organismo identificó deficiencias de fondo: ausencia de fundamentos fácticos, técnicos y jurídicos, y omisión del proceso de consulta pública.

Sartor pide su reorganización judicial. Asesorías e Inversiones Sartor S.A., cuyo principal socio es Pedro Pablo Larraín, abrió una nueva arista del bullado caso que lleva el nombre de la fallida AGF. La sociedad solicitó a la justicia la apertura de un proceso de reorganización para “retomar la estabilidad financiera”. Cinco días después, Bci Corredores de Bolsa, asesorada por los abogados Ignacio Ried y Carlos Badilla, adjuntó un "téngase presente" ante el juzgado civil.

Las sorpresas del dólar. El mercado no se deja atormentar por los vientos de guerra en Medio Oriente, por lo que a esta hora el dólar se cotiza en $ 911,28 lo que implica un retroceso de $ 2,51 respecto del cierre del miércoles. Los precios del cobre borraron sus caídas iniciales y el petróleo Brent se estabilizaba en US$ 93 por barril.