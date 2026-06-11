Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Contraloría frena reglamento de Ley Uber + Sartor pide reorganización judicial + Dólar plano
Noticias destacadas
Contraloría frena reglamento de Ley Uber por deficiente. La Contraloría General de la República no dio curso al reglamento de la ley de aplicaciones de transporte —conocida como "Ley Uber"— mediante un oficio que representa el acto administrativo enviado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, liderado por Louis de Grange, a fines de abril. El organismo identificó deficiencias de fondo: ausencia de fundamentos fácticos, técnicos y jurídicos, y omisión del proceso de consulta pública.
Sartor pide su reorganización judicial. Asesorías e Inversiones Sartor S.A., cuyo principal socio es Pedro Pablo Larraín, abrió una nueva arista del bullado caso que lleva el nombre de la fallida AGF. La sociedad solicitó a la justicia la apertura de un proceso de reorganización para “retomar la estabilidad financiera”. Cinco días después, Bci Corredores de Bolsa, asesorada por los abogados Ignacio Ried y Carlos Badilla, adjuntó un "téngase presente" ante el juzgado civil.
Las sorpresas del dólar. El mercado no se deja atormentar por los vientos de guerra en Medio Oriente, por lo que a esta hora el dólar se cotiza en $ 911,28 lo que implica un retroceso de $ 2,51 respecto del cierre del miércoles. Los precios del cobre borraron sus caídas iniciales y el petróleo Brent se estabilizaba en US$ 93 por barril.
- El mercado calienta motores para el esperado debut de SpaceX, pero ¿quedarán acciones disponibles?
- Nuam confirma que MSCI reemplazará a S&P tras casi ocho años como operador del IPSA
- ¿Pagar impuestos legaliza una actividad? Los precedentes y el debate tras la polémica decisión del SII de gravar las apuestas digitales
- La advertencia de Yasna Provoste (DC) por proyecto misceláneo: “En esto está en juego no sólo la responsabilidad fiscal, sino también la gobernabilidad social de nuestro país”
- Financiera automotriz BK levanta $ 60 mil millones con bonos en pesos tras caída de las tasas de interés nominales
- El IPC registraría en junio su primera caída en el año, estiman los operadores financieros
- Biministro Mas apunta a Grau por irregularidades en Censo 2024: “Se tiene que investigar si hay responsabilidades políticas”
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
La IA llega al Mundial: Startup chilena Vambe lanza chatbot gratuito para asistir a fanáticos y turistas
La compañía lanzó "PandaGol", un agente conversacional por WhatsApp que operará en español, inglés y portugués durante los 39 días del torneo. Para la firma, el Mundial es un laboratorio para medir cómo rinden sus asistentes ante miles de consultas simultáneas.
Biministro Mas apunta a Grau por irregularidades en Censo 2024: “Se tiene que investigar si hay responsabilidades políticas”
El secretario de Estado planteó que “el diseño, la licitación y la implementación del Censo se hizo durante el gobierno anterior, y evidentemente que el ministro de Economía de la época puede tener responsabilidades políticas”.
Sartor pide su reorganización judicial para “retomar la estabilidad financiera” y Bci Corredores de Bolsa acusa ocultamiento de proceso de liquidación forzosa
La entidad dijo tener “plena certeza” que, con una serie de medidas adoptadas, podrá continuar desarrollando su negocio “con el fin de generar una recuperación importante para sus acreedores”.
¿Una tendencia que llegó para quedarse? Las razones detrás de las divisiones de estudios jurídicos y la salida de socios
El paulatino cambio en los prejuicios negativos hacia la movilidad de socios, el paso de estos últimos a ser una unidad económica independiente e incluso la IA asoman en el análisis.
El progresivo despegue de RedSalud que sustenta su regreso al mercado de bonos tras casi una década
La demanda por la nueva deuda fue de 4,4 veces la oferta, según dijeron a DF fuentes cercanas a la operación. Desde 2019, las ventas de la compañía han crecido a una tasa anual compuesta cercana al 13%, mientras que el resultado operacional se ha duplicado.
BRANDED CONTENT
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete