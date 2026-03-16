¿Se pueden lograr lo que espera Quiroz con el proyecto de reconstrucción? Entre otros ajustes, la propuesta -sometida a un trabajo prelegislativo de parte del nuevo Ejecutivo antes de ingresarla al Congreso- considera fuertes recortes de impuestos, como la reducción del tributo de Primera Categoría desde 27% a un 23%; la reintegración del sistema tributario; la eliminación de las contribuciones para la primera vivienda, partiendo por los adultos mayores de 65 años; el término del impuesto a las ganancias de capital por operaciones bursátiles líquidas; y la suspensión transitoria del IVA que grava la venta de viviendas.

Los ejecutivos de Falabella que reciben millonarios incentivos en acciones de la compañía. Varios son los altos ejecutivos de Falabella que se volvieron titulares de una serie de estas acciones, como beneficiarios del plan de incentivos a largo plazo que conduce el holding minorista. Realizadas el jueves y el viernes en el mercado abierto, las compras suponen un cambio de manos de 261.466 acciones en total, con un desembolso superior a los $ 1.500 millones, según datos de la Comisión para el Mercado Financiero.

Cómo inició el dólar la semana. Mientras el estrecho de Ormuz continúa bloqueado en medio de la guerra contra Irán, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 908,83 lo que implica un retroceso de $ 11,06 respecto al cierre del viernes. Por su parte, el cobre Comex repuntaba 1,1% a US$ 5,82 por libra y el petróleo Brent -de referencia internacional- caía 2,4% a cerca de US$ 100 el barril.