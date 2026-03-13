Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Fuerte denuncia de Quiroz + Alerta de BofA a los mercados + Dólar plano
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Quiroz denuncia que la situación fiscal es "delicada, inusual y extrema". En específico, el economista señaló que al 31 de diciembre del 2025, los activos en la caja fiscal ascienden a apenas US$ 40 millones, en circunstancias de que en "administraciones normales" -dijo- dichos saldos oscilarían entre US$ 3.000 millones y US$ 4.000 millones.
Bank of America advierte similitudes entre mercados actuales y escenario previo a la crisis de 2008. El repunte de los precios del petróleo y la creciente preocupación por el crédito privado están provocando que la actividad del mercado se asemeje al período previo a la crisis financiera mundial, advierte en una nota a sus clientes Bank of America. En el reporte elaborado por su estratega Michael Hartnett, recuerda que el precio del petróleo se duplicó, pasando de US$ 70 por barril en julio de 2007 a US$ 140 en agosto de 2008.
Cómo cierra el dólar una nueva semana de guerra en el Golfo. De la mano con un crecimiento débil de Estados Unidos, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 917,62 lo que implica una caída de $ 0,79 respecto al cierre del jueves. El cobre Comex bajaba 1%, mientras que el petróleo Brent se estabilizaba en niveles de US$ 100 por barril.
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