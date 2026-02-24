Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Filial en Chile de OHLA pide quiebra + Gobierno sale a respaldar a ministro por cable + El dólar baja
Filial en Chile de OHLA pide quiebra. La empresa OHL Industrial Chile -OHLI, especialista en ingeniería y montajes, y que es filial de la gigante española OHLA- solicitó a la justicia la apertura de un proceso de liquidación voluntaria. Sus pasivos superan los $ 21 mil millones.
Gobierno sale a respaldar a ministro por controversia sobre cable. Luego que se conocieran antecedentes que indican que el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, firmó un decreto de concesión de cable submarino con China que luego anuló, autoridades salieron a respaldar al secretario de Estado, mientras diputados de la UDI anunciaron la creación de una comisión investigadora del polémico caso.
¿Y el dólar? En medio de un repunte del cobre y luego de que en Estados Unidos entró en vigencia un nuevo arancel global de 10% -y no de 15% aún como había anunciado el presidente Trump-, el dólar cotiza en $ 862,1, con una baja de $5 desde el cierre del lunes. El futuro del cobre Comex subía 2,3%, a US$ 5,97 por libra.
