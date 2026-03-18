Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Crecimiento del PIB en 2025 + Pampa Camarones anuncia venta de proyecto polimetálico + Dólar retoma alza
Noticias destacadas
Economía logra crecer en medio de notorio repunte de la inversión. El Producto Interno Bruto (PIB) de Chile se expandió 1,6% en el cuarto trimestre de 2025, comparado con el mismo período de 2024, informó este miércoles el Banco Central, con lo que la economía nacional creció un 2,5% durante todo el año pasado.
Mina Pampa Camarones anuncia venta de proyecto en Antofagasta. La compañía anunció a sus accionistas la venta de Ciclón Exploradora, un prospecto polimetálico de cobre, zinc, plomo, oro y plata, ubicado en la Región de Antofagasta. Pampa Camarones firmó un contrato de compraventa de acciones vinculante con la australiana Norfolk Metals, transacción que asciende a US$ 50 millones, compuesto por US$ 45 millones en efectivo y US$ 5 millones en acciones de Norfolk Metals.
Los vaivenes del dólar. Poco antes de que se conozca la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 913,44 lo que implica un alza de $ 6,14 respecto al cierre del martes. Mientras que el cobre Comex se hundía 3,1% a US$ 5,59 por libra, y el petróleo Brent subía 4,4% a US$ 108 por barril.
- Caso Bruma: formalizan a Blumar por incumplir lineamientos en su modelo de prevención de delito
- Tiraje de la chimenea en inmobiliaria Exxacon: gerenta general asume como vicepresidenta del directorio
- Sin despegar los ojos de las pantallas y con más cautela de clientes: así se vive el tobogán del dólar en las casas de cambio
- Trabaja en lo que amas: Universidad Austral y Kunstmann lanzan un Diplomado en Ciencia Cervecera
- Osvaldo Adasme, el elegido por el Gobierno para asumir de comisionado en la CMF
- Se reduce el déficit de la cuenta corriente del país al cierre de 2025
- La Moneda cierra la puerta a modificar feriados irrenunciables y precisa que el Mepco no sería eliminado
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Trainfes debuta con modelo de alianzas en RedSalud Vitacura y anuncia expansión regional
La startup lanza este miércoles su primera asociación bajo el “método Trainfes” el que permitirá a centros de salud usar su dispositivo y plataforma parea rehabilitar a pacientes con parálisis. Con esta modalidad, llegará a Argentina, Colombia y México este semestre.
Desalación como política de Estado: MOP impulsará estrategia nacional y busca destrabar ley para dar certeza al sector
"Nosotros estamos convencidos de que este es un sector estratégico para el desarrollo del país, de interés nacional. Tenemos que llamarlo así, con todas sus letras", enfatizó el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau.
Empresarios salen a aclarar polémica: lo que piden es que “no aumenten” los feriados irrenunciables que ya existen
La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, precisó que la demanda es que en jornadas de elecciones el comercio sí pueda funcionar. La misma postura reafirmó José Pakomio, líder de la Cámara Nacional de Comercio (CNC).
Dirigente sindical revela sueldos de principales ejecutivos de la ACHS en medio de causa en el TDLC
El gasto en remuneraciones anuales de altos mandos representó un monto de $ 6.681 millones durante 2024 y la asociación dijo que "es total y absolutamente falso" que esa cifra corresponda sólo a nueve ejecutivos como dice el representante sino que a un número mucho mayor. También refutó que se hayan negado a entregar esta información.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Vitrina EmpresarialVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete