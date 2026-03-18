Economía logra crecer en medio de notorio repunte de la inversión. El Producto Interno Bruto (PIB) de Chile se expandió 1,6% en el cuarto trimestre de 2025, comparado con el mismo período de 2024, informó este miércoles el Banco Central, con lo que la economía nacional creció un 2,5% durante todo el año pasado.

Mina Pampa Camarones anuncia venta de proyecto en Antofagasta. La compañía anunció a sus accionistas la venta de Ciclón Exploradora, un prospecto polimetálico de cobre, zinc, plomo, oro y plata, ubicado en la Región de Antofagasta. Pampa Camarones firmó un contrato de compraventa de acciones vinculante con la australiana Norfolk Metals, transacción que asciende a US$ 50 millones, compuesto por US$ 45 millones en efectivo y US$ 5 millones en acciones de Norfolk Metals.

Los vaivenes del dólar. Poco antes de que se conozca la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 913,44 lo que implica un alza de $ 6,14 respecto al cierre del martes. Mientras que el cobre Comex se hundía 3,1% a US$ 5,59 por libra, y el petróleo Brent subía 4,4% a US$ 108 por barril.