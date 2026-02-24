UDI anuncia creación de comisión investigadora por caso cable submarino chino
El presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, sostuvo que “el manejo de esta crisis ha revelado una preocupante falta de coordinación y transparencia en el tramo final de este gobierno”.
Noticias destacadas
En nombre de la bancada UDI, el diputado Jorge Alessandri junto a su par, Marlene Pérez, anunciaron que el próximo 11 de marzo, una vez iniciado el nuevo período legislativo, solicitarán la creación de una comisión investigadora a raíz de la polémica que rodea al proyecto de cable submarino entre Chile y China.
El tema enfrenta al gobierno con la Casablanca luego que la administración Trump decidiera retirar las visas al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, al subsecretario de la Subtel, Claudio Araya, y a su jefe de gabinete, Guillermo Peterson.
Alessandri cuestionó que el Gobierno no haya transparentado que se aprobó y luego anuló el proyecto desde un inicio, asegurando que “aquí ha habido una mentira tras otra por parte de las actuales autoridades”. Agregó que “primero negaron cualquier tipo de autorización, pero resulta que ahora nos enteramos de que sí hubo un decreto firmado y que sólo se anuló por razones de forma”.
En su opinión, “todo indica que aquí hubo una serie de decisiones que se intentaron mantener en absoluta completa reserva y que sólo salieron a la luz pública a partir de las sanciones anunciadas por Estados Unidos”.
Adelantó que como bancada UDI hemos han resuelto impulsar una comisión investigadora a contar del 11 de marzo, “porque cuando se trata de proyectos sobre infraestructura crítica y de eventuales nexos económicos con una potencia extranjera, el país merece que se transparente todos los antecedentes”.
El presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, sostuvo que “el manejo de esta crisis ha revelado una preocupante falta de coordinación y transparencia en el tramo final de este gobierno”.
A su juicio, “cuando uno ve al Presidente y a los ministros con versiones contradictorias, al embajador de Estados Unidos diciendo que esto fue advertido, contratos que se firman y luego se anulan, eso le hace un daño gigantesco a la imagen de Chile”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Filial en Chile de la gigante española OHLA, especialista en ingeniería y montajes, pide su quiebra
OHL Industrial Chile fue condenada el año pasado a pagar $ 15.647 millones más intereses a Syncore Montajes, ante el incumplimiento de un contrato para la construcción de un proyecto minero.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete