Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Política
Política

UDI anuncia creación de comisión investigadora por caso cable submarino chino

El presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, sostuvo que “el manejo de esta crisis ha revelado una preocupante falta de coordinación y transparencia en el tramo final de este gobierno”.

Por: Rodolfo Carrasco

Publicado: Martes 24 de febrero de 2026 a las 13:56 hrs.

UDI China Estados Unidos Cámara de Diputados Rodolfo Carrasco
<p>UDI anuncia creación de comisión investigadora por caso cable submarino chino</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Un saldo en contra están enfrentando las personas mayores de 55 años en el mercado laboral de un Chile que envejece
2
Empresas

¿Quién está detrás del China-Chile Express? Tres gigantes del Estado chino buscan operar el cable de la discordia
3
Empresas

Mucho litio y otros minerales críticos: lo que revelan sondajes del desconocido proyecto de SQM en Namibia
4
Internacional

EEUU dejará de recaudar mañana martes los aranceles considerados ilegales por la Corte Suprema
5
Regiones

Exportaciones forestales del Biobío caen 40,7% presionadas por China y la inestabilidad global
6
Economía y Política

Embajador de EEUU asegura que informó a funcionarios de Gobierno de hackeo a empresas chilenas y sancionaron ante falta de respuesta
7
Empresas

Gobierno sale a respaldar a ministro Muñoz tras autorización de cable submarino chino el 27 de enero que anuló dos días después
8
Mercados

Pensiones: Cómo opera el esquema de fondos generacionales en los principales mercados de referencia
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Innovación y Startups Construcción Fondos de Inversión Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete