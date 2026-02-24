UDI anuncia creación de comisión investigadora por caso cable submarino chino

El presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, sostuvo que “el manejo de esta crisis ha revelado una preocupante falta de coordinación y transparencia en el tramo final de este gobierno”.

En nombre de la bancada UDI, el diputado Jorge Alessandri junto a su par, Marlene Pérez, anunciaron que el próximo 11 de marzo, una vez iniciado el nuevo período legislativo, solicitarán la creación de una comisión investigadora a raíz de la polémica que rodea al proyecto de cable submarino entre Chile y China.

El tema enfrenta al gobierno con la Casablanca luego que la administración Trump decidiera retirar las visas al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, al subsecretario de la Subtel, Claudio Araya, y a su jefe de gabinete, Guillermo Peterson.

Alessandri cuestionó que el Gobierno no haya transparentado que se aprobó y luego anuló el proyecto desde un inicio, asegurando que “aquí ha habido una mentira tras otra por parte de las actuales autoridades”. Agregó que “primero negaron cualquier tipo de autorización, pero resulta que ahora nos enteramos de que sí hubo un decreto firmado y que sólo se anuló por razones de forma”.

En su opinión, “todo indica que aquí hubo una serie de decisiones que se intentaron mantener en absoluta completa reserva y que sólo salieron a la luz pública a partir de las sanciones anunciadas por Estados Unidos”.

Adelantó que como bancada UDI hemos han resuelto impulsar una comisión investigadora a contar del 11 de marzo, “porque cuando se trata de proyectos sobre infraestructura crítica y de eventuales nexos económicos con una potencia extranjera, el país merece que se transparente todos los antecedentes”.

El presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, sostuvo que “el manejo de esta crisis ha revelado una preocupante falta de coordinación y transparencia en el tramo final de este gobierno”.

A su juicio, “cuando uno ve al Presidente y a los ministros con versiones contradictorias, al embajador de Estados Unidos diciendo que esto fue advertido, contratos que se firman y luego se anulan, eso le hace un daño gigantesco a la imagen de Chile”.