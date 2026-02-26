Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Se desinfla el entusiasmo por Nvidia y arrastra mercados + Kast y su gabinete en última inducción en Contraloría + El dólar sube con fuerza
¿Se agota la energía de Nvidia? El Nasdaq caía 1,8%, el S&P 500 perdía 1% y el Dow Jones retrocedía 0,3%, luego que se desinflara el entusiasmo en el mercado tras los sólidos resultados de Nvidia y los inversionistas reaccionaran insatisfechos sobre la sostenibilidad de las apuestas por la IA. Las acciones de Nvidia perdían 4,6% y el bajón en los mercados también arrastraba al IPSA.
Kast y su gabinete en inducción. Cerca de las 8:00 de la mañana comenzaron a llegar los primeros ministros y subsecretarios designados del futuro Gobierno a la sede de la Contraloría General de la República. La cita se enmarca también en la semana de capacitaciones internas que ha estado llevando a cabo la Oficina del Presidente Electo (OPE), a solo dos semanas de que José Antonio Kast asuma en el Palacio de La Moneda.
¿Y el dólar? Luego que se desinfló el ánimo tras los sólidos resultados de Nvidia, el dólar cotiza a esta hora en $ 865,6, con un alza de $8,4 desde el cierre del miércoles. El futuro del cobre Comex bajaba 0,6%, pero se mantenía sobre US$ 6 la libra.
- Exagregado comercial en China alerta que cable submarino a Hong Kong lo podría hacer Perú, "nuestro principal competidor en Asia"
- Ágatha Ruiz de la Prada llega a Pica en apuesta por convertir a Tarapacá en referente de moda circular
- Cristiano Ronaldo regresa al fútbol español como inversionista con la compra de un 25% del club Almería
- El jefe del Foro Económico Mundial, Børge Brende, renuncia por vínculos con Epstein
- Las acciones de Papa John’s se desploman por un menor apetito por sus pizzas, mientras las de Krispy Kreme suben tras prometer menos deuda
- Los sólidos resultados de Nvidia superan lo esperado pero sus acciones ceden terreno tras repunte inicial
MOP descarta impacto en la construcción de Red de Hospitales del Biobío ante solicitud de quiebra de OHLI
El seremi de Obras Públicas del Biobío aseguró que la insolvencia de la filial de montaje industrial del holding OHL no afectará la construcción de los cuatro recintos médicos ni las obras viales en curso.
Economistas anticipan que el desempleo persistirá en torno a 8% al partir el año
Acorde con la encuesta de Bloomberg, entre los analistas se espera una tasa de desocupación de 8,1% para el período correspondientes al trimestre móvil noviembre-enero, que dará a conocer el INE este viernes.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
