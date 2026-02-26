¿Se agota la energía de Nvidia? El Nasdaq caía 1,8%, el S&P 500 perdía 1% y el Dow Jones retrocedía 0,3%, luego que se desinflara el entusiasmo en el mercado tras los sólidos resultados de Nvidia y los inversionistas reaccionaran insatisfechos sobre la sostenibilidad de las apuestas por la IA. Las acciones de Nvidia perdían 4,6% y el bajón en los mercados también arrastraba al IPSA.

Kast y su gabinete en inducción. Cerca de las 8:00 de la mañana comenzaron a llegar los primeros ministros y subsecretarios designados del futuro Gobierno a la sede de la Contraloría General de la República. La cita se enmarca también en la semana de capacitaciones internas que ha estado llevando a cabo la Oficina del Presidente Electo (OPE), a solo dos semanas de que José Antonio Kast asuma en el Palacio de La Moneda.

¿Y el dólar? Luego que se desinfló el ánimo tras los sólidos resultados de Nvidia, el dólar cotiza a esta hora en $ 865,6, con un alza de $8,4 desde el cierre del miércoles. El futuro del cobre Comex bajaba 0,6%, pero se mantenía sobre US$ 6 la libra.