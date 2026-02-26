Kast y sus futuros ministros asisten a última inducción en Contraloría ad portas del cambio de mando
La contralora Dorothy Pérez encabezó la jornada marcada por el foco en probidad y control del gasto público.
Cerca de las 8:00 de la mañana comenzaron a llegar los primeros ministros y subsecretarios designados del futuro Gobierno a la sede de la Contraloría General de la República. La cita se enmarca también en la semana de capacitaciones internas que ha estado llevando a cabo la Oficina del Presidente Electo (OPE), a solo dos semanas de que José Antonio Kast asuma en el Palacio de La Moneda, ubicado en frente al organismo fiscalizador.
La jornada estuvo encabezada por la contralora general, Dorothy Pérez, quien dio inicio al “Programa de Inducción para Autoridades 2026”. Esta cita forma parte de la tercera y última etapa del proceso de inducción, que previamente incluyó un primer seminario presencial el 26 de enero y una fase de cursos online.
Si bien no asistió la totalidad del gabinete, entre los presentes estuvieron Claudio Alvarado (Interior), Natalia Ducco (Deporte), Judith Marín (Mujer) y Francisco Undurraga (Cultura), entre otros.
Uno de los últimos en llegar fue el propio Presidente electo, quien ingresó pasadas las 9:00 horas a las dependencias de Teatinos 56 para sumarse a la actividad.
En paralelo, el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y la designada titular de Seguridad, Trinidad Steinert, permanecen en la denominada “Moneda Chica”, donde continúan sus propias agendas.
La actividad comenzó con un discurso de Pérez, que fue recibido con aplausos por parte de los asistentes.
La contralora ha tenido un rol clave en la revelación del fraude por licencias médicas falsas conocido el año pasado, un caso que tanto el Presidente electo como el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, han citado como ejemplo de malas prácticas que deben erradicarse para reducir el gasto fiscal y evitar el mal uso de recursos públicos.
Durante la inducción se abordaron las funciones y atribuciones del ente fiscalizador, incluyendo los procesos de planificación, ejecución y seguimiento del control administrativo.
Se espera que el Presidente electo entregue una declaración al final de la actividad prevista para las 1 de la tarde.
Noticia en desarrollo…
