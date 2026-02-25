Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Regiones Biobío Empresas
Empresas

Loteo Llacolén: Inmobiliaria Pocuro acusa "tergiversación" de autoridades en aplicación de Ley de Humedales

El representante legal del proyecto en Coronel cuestionó las paralizaciones dictadas por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y denunció modificaciones "improcedentes" al Inventario Nacional de Humedales para frenar la iniciativa.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Miércoles 25 de febrero de 2026 a las 19:10 hrs.

medioambiente SMA Construcción Biobío Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
<p>Loteo Llacolén: Inmobiliaria Pocuro acusa "tergiversación" de autoridades en aplicación de Ley de Humedales</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

MOP en picada contra concesionaria china que puso en duda viabilidad de Talca-Chillán: "Desconoce los principios del sistema"
2
Mercados

Scotiabank y alianza con Cencosud: “Es un activo no estratégico y no forma parte de nuestro futuro”
3
Mercados

El efecto contable que multiplicó por ocho las utilidades de Mallplaza en el cuarto trimestre y qué significa para los inversionistas
4
Mercados

Inscritos en el registro de directores de AFP supera los 700 candidatos ad portas de juntas de accionistas 2026
5
Economía y Política

¡Por fin! Los consumidores en Chile recuperan el optimismo después de seis años
6
Regiones

Puente Chacao alcanza 63% de avance: MOP y Hacienda lideran última comisión asesora en Chiloé y preparan traspaso a próxima administración
7
Mercados

CCU sufre una de las mayores caídas de este miércoles en la bolsa tras decepcionar al mercado con sus resultados del cuarto trimestre de 2025
8
Empresas

Filial en Chile de la gigante española OHLA, especialista en ingeniería y montajes, pide su quiebra
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Entre Códigos Construcción Fondos de Inversión Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete