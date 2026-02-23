Marco para plan de agilización de proyectos. Algunos lo califican como un golpe para el próximo gobierno de José Antonio Kast. Otros, como un nuevo marco para el plan de agilización de proyectos de inversión en las áreas inmobiliarias, retail, mineras, concesiones, agricultura, acuicultura, de la nueva administración que asume el próximo 11 de marzo, tras una resolución de la Contraloría General de la República.

Incertidumbre global por aranceles de Trump. Funcionarios estadounidenses y extranjeros, ejecutivos de empresas, analistas e inversionistas habían comenzado a albergar la esperanza de que los tumultuosos cambios en la política comercial estadounidense del año pasado hubieran llegado a su fin. Ahora se enfrentan a una renovada incertidumbre tras la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos de la semana pasada, que anuló partes clave de los planes arancelarios del Presidente Donald Trump.

Cómo inicia el dólar la semana. Pese a la incertidumbre por los aranceles, el dólar cotiza estable en los $ 868, similar al viernes. El futuro del cobre Comex bajaba 0,9%, a US$ 5,84 por libra.