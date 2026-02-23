Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Marco de plan para agilización de proyectos + Incertidumbre global por aranceles + El dólar, estable
Noticias destacadas
Marco para plan de agilización de proyectos. Algunos lo califican como un golpe para el próximo gobierno de José Antonio Kast. Otros, como un nuevo marco para el plan de agilización de proyectos de inversión en las áreas inmobiliarias, retail, mineras, concesiones, agricultura, acuicultura, de la nueva administración que asume el próximo 11 de marzo, tras una resolución de la Contraloría General de la República.
Incertidumbre global por aranceles de Trump. Funcionarios estadounidenses y extranjeros, ejecutivos de empresas, analistas e inversionistas habían comenzado a albergar la esperanza de que los tumultuosos cambios en la política comercial estadounidense del año pasado hubieran llegado a su fin. Ahora se enfrentan a una renovada incertidumbre tras la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos de la semana pasada, que anuló partes clave de los planes arancelarios del Presidente Donald Trump.
Cómo inicia el dólar la semana. Pese a la incertidumbre por los aranceles, el dólar cotiza estable en los $ 868, similar al viernes. El futuro del cobre Comex bajaba 0,9%, a US$ 5,84 por libra.
- Travel Security: la agencia de viajes que sorteó la fusión con BICE y que mantuvo su nombre
- Mosa sube a 38,8% su participación en Blanco y Negro tras la OPA con la que no consigue el control de la sociedad
- EEUU dejará de recaudar mañana martes los aranceles considerados ilegales por la Corte Suprema
- ¿Puede la IA liberarnos de la esclavitud del correo electrónico?
- Concesionaria de Hospital de Antofagasta acusa incumplimientos del MOP y solicita compensaciones por US$ 18 millones
- Enel presenta plan global por US$ 62,5 mil millones al 2028 y asegura que seguirá invirtiendo en Chile
- La IA amenaza a las empresas de software empresarial, advierte la CEO de Franklin Templeton
