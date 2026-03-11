Lo que debes saber a esta hora de la tarde
José Antonio Kast asume como Presidente de Chile + Señales en Trabajo + Dólar vuelve a subir
Nuevo Presidente de Chile. José Antonio Kast asumió este miércoles como nuevo Presidente de Chile por el período 2026-2030, en una ceremonia en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso en que recibió la banda con un escudo presidencial de manos de la nueva titular del Senado, Paulina Núñez, acompañados en la testera por el ahora exmandatario Gabriel Boric y el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri.
Definiciones de nuevo ministro del Trabajo. El titular de Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, entregó sus primeras definiciones en dos materias clave: la ley que rebaja la jornada laboral a 40 horas semanales y la sala cuna universal. En una declaración entregada a la prensa al abandonar la Oficina del Presidente Electo (OPE) camino a Cerro Castillo, el académico de la Universidad Católica señaló que una de las primeras medidas que implementará será revisar la gradualidad de la reducción de jornada.
Cómo se mueve el dólar en medio del cambio de mando. En medio de los vaivenes del petróleo y luego de datos de inflación en Estados Unidos, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 898,8, lo que implica un alza de $ 7,8 respecto del cierre del martes. Por su parte, el cobre Comex bajaba 1,1% a US$ 5,89 por libra.
- Ximena Lincolao, nueva ministra de Ciencia: “Ser parte del ecosistema de startups de EEUU moldeó mi forma de pensar sobre la innovación”
- CEO de Cencosud a un año de la muerte de Horst Paulmann: “Su legado sigue vivo en cada tienda”
- León Fernández de Castro asumirá la dirección ejecutiva de la Asociación de AFP
- Se activan las agendas: gremios empresariales plasman sus expectativas de cara al debut de autoridades
- Llegó a La Moneda la mudanza del matrimonio presidencial
- La AIE acuerda liberar un récord de 400 millones de barriles de petróleo ante emergencia por la guerra
- CleanTech iniciará búsqueda de socio tras adjudicarse contrato por 40 años para su proyecto insignia Laguna Verde
Ximena Lincolao, nueva ministra de Ciencia: “Ser parte del ecosistema de startups de EEUU moldeó mi forma de pensar sobre la innovación”
En LinkedIn, la secretaria de Estado anunció su salida de BuildWithin, la compañía que fundó. En el post, agradeció la confianza del Presidente José Antonio Kast para sumarla a su gabinete y destacó la visión del mandatario respecto del rol de la ciencia, la tecnología y la innovación.
Reposición del Mercado de Concepción entra en fases finales con presentación de propuesta arquitectónica
El anteproyecto, que es liderado por las oficinas Lopetegui Arellano Arquitectos y Crisosto Smith Arquitectos, busca recuperar el emblemático inmueble, declarado Monumento Histórico, y apuntalar un modelo de negocios autosustentable y de expansión comercial.
Partners Group y guerra en Medio Oriente: “Si no termina en dos semanas estaremos bastante preocupados”
Para el socio de la firma, Urs Wietlisbach, un conflicto a largo plazo podría presentar presiones inflacionarias y, por lo tanto, en las compañías con inversiones en el mercado privado.
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
