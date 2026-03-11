Nuevo Presidente de Chile. José Antonio Kast asumió este miércoles como nuevo Presidente de Chile por el período 2026-2030, en una ceremonia en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso en que recibió la banda con un escudo presidencial de manos de la nueva titular del Senado, Paulina Núñez, acompañados en la testera por el ahora exmandatario Gabriel Boric y el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri.

Definiciones de nuevo ministro del Trabajo. El titular de Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, entregó sus primeras definiciones en dos materias clave: la ley que rebaja la jornada laboral a 40 horas semanales y la sala cuna universal. En una declaración entregada a la prensa al abandonar la Oficina del Presidente Electo (OPE) camino a Cerro Castillo, el académico de la Universidad Católica señaló que una de las primeras medidas que implementará será revisar la gradualidad de la reducción de jornada.

Cómo se mueve el dólar en medio del cambio de mando. En medio de los vaivenes del petróleo y luego de datos de inflación en Estados Unidos, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 898,8, lo que implica un alza de $ 7,8 respecto del cierre del martes. Por su parte, el cobre Comex bajaba 1,1% a US$ 5,89 por libra.