Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Lundin Mining aumenta 5% participación en Caserones + Bilaterales de Kast + Vertiginosa caída del dólar
Lundin Mining anuncia aumento del 5% de su participación en mina Caserones. La minera canadiense Lundin Mining anunció acuerdos de compra para adquirir una participación adicional del 5% de SCM Minera Lumina Copper Chile, compañía propietaria de la mina de cobre y molibdeno Caserones, ubicada en la Región de Atacama. Así, la firma ligada a la icónica familia Lundin elevará su participación desde el 70% al 75% en la operación a cielo abierto.
Cambio de mando: Kast comienza bilaterales, Lula no asistirá y Bukele anuncia visita para mayo. En medio del inicio de las actividades oficiales del cambio de mando, el Presidente electo, José Antonio Kast, comenzó sus reuniones bilaterales en el Palacio Cousiño, junto a su canciller, Francisco Pérez Mackenna. En paralelo, desde la Oficina del Presidente Electo (OPE) se lanzó una campaña en redes sociales titulada: "El futuro de Chile comienza mañana".
Cómo se mueve el dólar en la víspera del cambio de mando. Luego de que Donald Trump anunciara que la guerra con Irán está prácticamente terminada, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 888,80 lo que implica una caída de $ 25,88 respecto al cierre del lunes. Por su parte, el cobre Comex subía 1,5% a US$ 5,94 por libra.
- Millonarios Forbes 2026: Familia Luksic sube 35 puestos en el ranking de riqueza global
- Astara Chile pierde ocho marcas de su portafolio: la última en irse es la china GAC
- Principal gremio empresarial nombra a Alfredo Echavarría como nuevo vicepresidente tras salida de Daniel Mas
- ¿Mensaje para Quiroz? Informe de Hacienda calcula que reducir el impuesto corporativo beneficiará principalmente a las personas de más altos ingresos
- De la Barra de Vinci Compass y el momento en Latinoamérica: "Por primera vez en muchos años, lo que está pasando en otras partes del mundo también parece alinearse”"
- Oficialismo, DC y PDG suscriben acuerdo que le dará dos presidencias al partido de Parisi en la Cámara
- Ad portas del cambio de mando: Capital Economics advierte que Kast no lograría un crecimiento del 4% por consecuencias de la guerra en Irán
