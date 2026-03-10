Lundin Mining anuncia aumento del 5% de su participación en mina Caserones. La minera canadiense Lundin Mining anunció acuerdos de compra para adquirir una participación adicional del 5% de SCM Minera Lumina Copper Chile, compañía propietaria de la mina de cobre y molibdeno Caserones, ubicada en la Región de Atacama. Así, la firma ligada a la icónica familia Lundin elevará su participación desde el 70% al 75% en la operación a cielo abierto.

Cambio de mando: Kast comienza bilaterales, Lula no asistirá y Bukele anuncia visita para mayo. En medio del inicio de las actividades oficiales del cambio de mando, el Presidente electo, José Antonio Kast, comenzó sus reuniones bilaterales en el Palacio Cousiño, junto a su canciller, Francisco Pérez Mackenna. En paralelo, desde la Oficina del Presidente Electo (OPE) se lanzó una campaña en redes sociales titulada: "El futuro de Chile comienza mañana".

Cómo se mueve el dólar en la víspera del cambio de mando. Luego de que Donald Trump anunciara que la guerra con Irán está prácticamente terminada, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 888,80 lo que implica una caída de $ 25,88 respecto al cierre del lunes. Por su parte, el cobre Comex subía 1,5% a US$ 5,94 por libra.