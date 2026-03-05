Renta4 concreta entrada en el mercado de fondos y debuta con instrumento de acciones chilenas. La corredora de bolsa de capitales españoles Renta 4 inició su incursión en la industria de fondos de inversión local. Durante la semana pasada, la intermediaria registró ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) su primer vehículo en Chile, “Renta 4 Chile Acciones”, enfocado en emisores de la Bolsa de Santiago.

El sector público cierra 2025 con una nueva caída en la cantidad de trabajadores. Según un informe de la CCS, en el último mes del año se redujeron en 68 mil los puestos en la administración del Estado, encadenando diez meses al hilera de bajas. De lo que se puede inferir que el sector público continuó su racha bajista en términos de creación de puestos laborales.

¿Seguirá subiendo el dólar? Mientras la tensión en Medio Oriente no parece aflojar, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 914,90, lo que implica un avance de $ 17 respecto al cierre del miércoles. En tanto, el cobre Comex retrocedía 1,1% a US$ 5,84 por libra, mientras que el petróleo Brent avanzaba 4,2% a US$ 84,8 el barril.