Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Renta4 entra al mercado de fondos chileno + Caen trabajadores en sector público + Fuerte alza del dólar
Noticias destacadas
Renta4 concreta entrada en el mercado de fondos y debuta con instrumento de acciones chilenas. La corredora de bolsa de capitales españoles Renta 4 inició su incursión en la industria de fondos de inversión local. Durante la semana pasada, la intermediaria registró ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) su primer vehículo en Chile, “Renta 4 Chile Acciones”, enfocado en emisores de la Bolsa de Santiago.
El sector público cierra 2025 con una nueva caída en la cantidad de trabajadores. Según un informe de la CCS, en el último mes del año se redujeron en 68 mil los puestos en la administración del Estado, encadenando diez meses al hilera de bajas. De lo que se puede inferir que el sector público continuó su racha bajista en términos de creación de puestos laborales.
¿Seguirá subiendo el dólar? Mientras la tensión en Medio Oriente no parece aflojar, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 914,90, lo que implica un avance de $ 17 respecto al cierre del miércoles. En tanto, el cobre Comex retrocedía 1,1% a US$ 5,84 por libra, mientras que el petróleo Brent avanzaba 4,2% a US$ 84,8 el barril.
- Otra inmobiliaria rechaza nuevo plan regulador de Lo Barnechea: dice que es una regulación expropiatoria que elude compensación
- Landes se suma a ofensiva judicial de pesqueras contra Ley de Fraccionamiento y exige indemnización de más de US$ 70 millones
- Robots, el despliegue del 6G, IA en todo y soberanía: los temas tecnológicos que marcaron el MWC 2026
- Más petroleros son atacados en el golfo Pérsico a medida que el conflicto entre EEUU e Irán se extiende en Medio Oriente
- China reduce su objetivo de crecimiento a entre el 4,5% y el 5% para 2026, el rango más bajo en décadas
- Los salarios al descontar la inflación iniciaron el año con un nuevo crecimiento, aunque a menor ritmo
- Ningún ministro de Trump vendrá al cambio de mando en Chile: asistirá el segundo de Marco Rubio
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Otra inmobiliaria rechaza nuevo plan regulador de Lo Barnechea: dice que es una regulación expropiatoria que elude compensación
“Al cambiar el uso de suelo a Área Verde sin expropiar, el municipio incurre en una desviación de poder, buscando obtener un beneficio público (espacio verde o restricción de densidad) a costo cero”, sostiene el privado.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Vitrina EmpresarialVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete