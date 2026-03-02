Imacec: la actividad económica en enero sorprende con una caída. El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) cayó un 0,1% en enero comparado con el mismo mes del año pasado, informó el lunes el Banco Central, en una variación que se ubicó muy por debajo de las expectativas de los analistas que apuntaban a un crecimiento al inicio de 2026. Se trató además del primer retroceso en 12 meses desde mediados de 2024.

Suprema deja sin efecto multas del TDLC por interlocking contra Hurtado, Consorcio y LarrainVial. A menos de un año de la sentencia y condena por presunta vulneración de las normas de interlocking denunciado por parte del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en contra de Consorcio, la matriz de LarrainVial y el empresario Juan Hurtado Vicuña, el caso tomó un vuelco. Este lunes, la Corte Suprema decidió acoger los requerimientos presentados por las defensas de los sancionados y rechazó la resolución del organismo.

Cómo comienza marzo el dólar. Mientras la tensión geopolítica en Medio Oriente se mantiene, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 887,4 lo que implica un alza de $ 14 respecto al cierre del viernes. En tanto, el cobre Comex retrocedía 0,6% a US$ 6,02 por libra y los mercados bursátiles se iban a pique.