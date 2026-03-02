Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Imacec sorprende a la baja + Suprema revierte multas por interlocking + El dólar se dispara
Imacec: la actividad económica en enero sorprende con una caída. El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) cayó un 0,1% en enero comparado con el mismo mes del año pasado, informó el lunes el Banco Central, en una variación que se ubicó muy por debajo de las expectativas de los analistas que apuntaban a un crecimiento al inicio de 2026. Se trató además del primer retroceso en 12 meses desde mediados de 2024.
Suprema deja sin efecto multas del TDLC por interlocking contra Hurtado, Consorcio y LarrainVial. A menos de un año de la sentencia y condena por presunta vulneración de las normas de interlocking denunciado por parte del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en contra de Consorcio, la matriz de LarrainVial y el empresario Juan Hurtado Vicuña, el caso tomó un vuelco. Este lunes, la Corte Suprema decidió acoger los requerimientos presentados por las defensas de los sancionados y rechazó la resolución del organismo.
Cómo comienza marzo el dólar. Mientras la tensión geopolítica en Medio Oriente se mantiene, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 887,4 lo que implica un alza de $ 14 respecto al cierre del viernes. En tanto, el cobre Comex retrocedía 0,6% a US$ 6,02 por libra y los mercados bursátiles se iban a pique.
- Guerra inmobiliaria en Lo Barnechea: municipio rechaza demanda de Enaco y grupo Hiller irrumpe en batalla legal por nuevo plan regulador
- CEO de Empresas Copec: "Aquí lo que importa es que el país se estabilice y que se tomen medidas concretas"
- "Ni siquiera hemos empezado a golpearles con fuerza": Trump advierte que la "gran ola" en la guerra con Irán aún está por llegar
- Paramount fusionará HBO Max y Paramount+ para competir con Netflix
- La venta de piezas en departamentos compartidos surge en España ante la crisis de vivienda ¿Sería una opción en Chile?
- El duro diagnóstico de Fitch: incumplir por tercer año la meta "pone en riesgo la credibilidad del marco fiscal" de Chile
- IPSA se hunde a 10.600 puntos en negativo entorno bursátil global a medida que el petróleo se dispara por la guerra en Medio Oriente
Guerra inmobiliaria en Lo Barnechea: municipio rechaza demanda de Enaco y grupo Hiller irrumpe en batalla legal por nuevo plan regulador
Nuevo instrumento de planificación abrió una inédita disputa entre empresas: mientras Enaco pidió que se declare ilegal el decreto alcaldicio, el holding liderado por Peter Hiller se alineó con la municipalidad.
Tasa de desocupación nacional sube a 8,3% en el trimestre noviembre 2025-enero 2026, sobre las expectativas
El INE informó que en 12 meses el indicador registró un aumento de 0,3 puntos porcentuales por un alza de la fuerza de trabajo (1,4%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (1,2%).
