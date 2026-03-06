Lo que debes saber a esta hora de la tarde
IPC sin variación + Kast ya se encuentra en Miami + Dólar revierte fuerte alza y cae
Noticias destacadas
IPC de febrero sorprende sin variación y la inflación en 12 meses se modera. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) no tuvo variación mensual en febrero, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), con lo que sorprendió a un mercado que esperaba un leve avance. Así, la inflación en 12 meses se moderó a 2,4%, la más baja desde agosto de 2020.
Kast llega a Miami para encuentro regional con Trump. La agenda de este viernes incluye una reunión con el presidente del Partido Republicano de Estados Unidos, Kevin Cooper y la recepción de bienvenida de la cumbre “Shield of the Americas”. Además, compartirá con otros jefes de Estado de la región de derecha como Javier Milei de Argentina y Nayib Bukele de El Salvador.
¿Cómo cierra el dólar la semana? Tras dispararse en la primera parte de la sesión, revirtió tendencia y el dólar se cotiza a esta hora en los $ 906,5 lo que implica una caída de $ 7,7 respecto al cierre del jueves. El petróleo Brent escalaba 6,5% hasta superar los US$ 90 el barril por primera vez desde abril de 2024, y las principales tasas de interés globales reaccionaban con más alzas.
- ¿El último mensaje de Enrique Ostalé como presidente de Falabella? “El foco en nuestros negocios core ha sido determinante”
- El petróleo y el dólar arruinan la tranquilidad sobre la inflación local y mercado se empieza a despedir de recorte de tasas en marzo
- Ripley pierde batalla contra consultora Bain
- Alta expectativa de los chilenos por recuperación económica, a días de asunción de Kast
- Trump exige la "rendición incondicional" de Irán a punto de completar una semana desde el inicio de los ataques
- Frei recibe premio Icare y lo dedica a todos los chilenos "que hoy sienten una legítima ilusión que vendrán tiempos mejores”
- Operaciones chilenas de Capstone Copper elevan su producción en 54% en 2025 e impulsan resultados récord de la compañía
Carlos Montes, ministro de Vivienda y Urbanismo: “Es una vergüenza estar cerca de los US$ 35.000 per cápita y tener esta cantidad de gente sin vivienda”
A días de dejar el Gobierno, el histórico socialista hace un repaso de los altos y bajos de su gestión, que van desde el cumplimiento del Plan de Emergencia Habitacional hasta las crisis del caso Convenios y las deudas con las constructoras. “Yo no soy de los que arrancan de la realidad”, afirma.
La OCDE alerta por "inflación de calificaciones” e inequidades por distintas modalidades de contratos en el sector público en Chile
El organismo multilateral realizó propuestas centradas en el desarrollo de una arquitectura común de puestos de trabajo, el fortalecimiento de la movilidad y la mejora de la gestión del desempeño.
