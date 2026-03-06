IPC de febrero sorprende sin variación y la inflación en 12 meses se modera. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) no tuvo variación mensual en febrero, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), con lo que sorprendió a un mercado que esperaba un leve avance. Así, la inflación en 12 meses se moderó a 2,4%, la más baja desde agosto de 2020.

Kast llega a Miami para encuentro regional con Trump. La agenda de este viernes incluye una reunión con el presidente del Partido Republicano de Estados Unidos, Kevin Cooper y la recepción de bienvenida de la cumbre “Shield of the Americas”. Además, compartirá con otros jefes de Estado de la región de derecha como Javier Milei de Argentina y Nayib Bukele de El Salvador.

¿Cómo cierra el dólar la semana? Tras dispararse en la primera parte de la sesión, revirtió tendencia y el dólar se cotiza a esta hora en los $ 906,5 lo que implica una caída de $ 7,7 respecto al cierre del jueves. El petróleo Brent escalaba 6,5% hasta superar los US$ 90 el barril por primera vez desde abril de 2024, y las principales tasas de interés globales reaccionaban con más alzas.