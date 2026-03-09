Sube la prima de riesgo de Chile desde su mínimo en siete años. Un déficit presupuestario mayor de lo esperado, un crecimiento más débil y el alza de los precios del petróleose han combinado para aumentar el costo de asegurar la deuda chilena contra el impago durante los próximos cinco años en más de 14 puntos básicos, desde su mínimo en siete años hace un mes.

Renta fija: el boom de demanda por la UF que desencadenó la guerra en Medio Oriente. Mientras Estados Unidos e Israel siguen reforzando su ofensiva contra Irán y sus aliados, los precios del petróleo superaron los US$ 100 por barril y el tipo de cambio escaló niveles de $ 920, combustible perfecto para una mayor inflación. “Esa lectura desde luego es favorable para la UF, en un contexto donde la primera parte del año fue bastante positiva para los instrumentos en pesos”, dijo a DF el subgerente de Renta Fija en BICE Inversiones, Marco Gallardo.

Como inicia el dólar la semana del cambio de mando. A dos días del cambio de mando en Chile y con la guerra en Medio Oriente, el dólar se cotiza a esta en los $ 914,56 lo que implica un alza de $ 2,94 respecto al cierre del viernes. El cobre Comex bajaba 0,9% a US$ 5,75 por libra en estos primeros trades de la semana.