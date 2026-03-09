Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Sube prima de riesgo de Chile + Boom de demanda por UF + Dólar sigue al alza
Sube la prima de riesgo de Chile desde su mínimo en siete años. Un déficit presupuestario mayor de lo esperado, un crecimiento más débil y el alza de los precios del petróleose han combinado para aumentar el costo de asegurar la deuda chilena contra el impago durante los próximos cinco años en más de 14 puntos básicos, desde su mínimo en siete años hace un mes.
Renta fija: el boom de demanda por la UF que desencadenó la guerra en Medio Oriente. Mientras Estados Unidos e Israel siguen reforzando su ofensiva contra Irán y sus aliados, los precios del petróleo superaron los US$ 100 por barril y el tipo de cambio escaló niveles de $ 920, combustible perfecto para una mayor inflación. “Esa lectura desde luego es favorable para la UF, en un contexto donde la primera parte del año fue bastante positiva para los instrumentos en pesos”, dijo a DF el subgerente de Renta Fija en BICE Inversiones, Marco Gallardo.
Como inicia el dólar la semana del cambio de mando. A dos días del cambio de mando en Chile y con la guerra en Medio Oriente, el dólar se cotiza a esta en los $ 914,56 lo que implica un alza de $ 2,94 respecto al cierre del viernes. El cobre Comex bajaba 0,9% a US$ 5,75 por libra en estos primeros trades de la semana.
- Andrés Navarro, presidente de SalfaCorp: “El año 2025 representó un ejercicio de desempeño histórico para la compañía”
- La dupla que buscará resolver los problemas con las proyecciones de ingresos del Fisco en la futura Dipres de Kast
- El G7 está listo para liberar reservas de petróleo de emergencia
- Del robo hormiga a la vigilancia inteligente: el comercio refuerza su inversión en seguridad
- Claves del Congreso: Incertidumbre por la reforma política, mientras se espera el cambio de mando
- Kaiser anuncia proyecto que facilita al futuro gobierno despedir a funcionarios del Estado
- MOP inicia obras en Ruta del Itata para implementar el cobro con TAG durante el segundo semestre
Andrés Navarro, presidente de SalfaCorp: “El año 2025 representó un ejercicio de desempeño histórico para la compañía”
El CEO de la firma dijo que el desarrollo y construcción de proyectos DS49 y de renta seguirá siendo el foco de su negocio inmobiliario. “Se alinea a nuestra estrategia de crecer en segmentos contra cíclicos y resilientes”, afirmó.
DF Lab Opinión / Curiosidad, el recurso estratégico que debemos cultivar en mujeres y niñas
"La evidencia pedagógica demuestra que la experimentación despierta vocaciones (...) necesitamos más mujeres capaces de formular preguntas nuevas, conectar disciplinas y actuar con propósito".
Ximena Aguilera, ministra de Salud: “El sistema nunca va a funcionar de manera óptima si una parte discrimina por condición de salud”
Después de tres años y medio en el Ministerio, al que llegó a la salida de la pandemia y con las isapres al borde de la quiebra, asegura sentirse satisfecha de no solo haber estabilizado el sector, sino que de haber avanzado en innovaciones para el sistema de salud.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
