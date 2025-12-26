El rally de los metales no para. El feriado en Londres de este viernes no fue obstáculo para el espectacular avance del cobre, que subió 4,7% a un nuevo máximo histórico en Shanghái, mientras que en la Comex de Nueva York ganaba 3%, a US$ 5,74 por libra, empujado por los inversionistas que apuestan a una oferta global más ajustada en 2026 y descuentan el impacto de un dólar estadounidense más débil. El oro y la plata también marcaban máximos históricos.

Auge de las megafusiones. El dealmaking global superó los US$ 4 billones (millones de millones) este año por primera vez desde el peak de 2021, mientras un número récord de megadeals elevó las comisiones de banca de inversión a su segundo mayor nivel histórico.

¿Cómo sigue el dólar? En medio del rally del cobre y tras la celebración navideña, el dólar cotiza a esta hora en $ 903,73, lo que implica una caída de $ 1,91 respecto del cierre del miércoles.