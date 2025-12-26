Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Los metales se disparan + Boom de megafusiones a nivel global + Dólar cae
Noticias destacadas
El rally de los metales no para. El feriado en Londres de este viernes no fue obstáculo para el espectacular avance del cobre, que subió 4,7% a un nuevo máximo histórico en Shanghái, mientras que en la Comex de Nueva York ganaba 3%, a US$ 5,74 por libra, empujado por los inversionistas que apuestan a una oferta global más ajustada en 2026 y descuentan el impacto de un dólar estadounidense más débil. El oro y la plata también marcaban máximos históricos.
Auge de las megafusiones. El dealmaking global superó los US$ 4 billones (millones de millones) este año por primera vez desde el peak de 2021, mientras un número récord de megadeals elevó las comisiones de banca de inversión a su segundo mayor nivel histórico.
¿Cómo sigue el dólar? En medio del rally del cobre y tras la celebración navideña, el dólar cotiza a esta hora en $ 903,73, lo que implica una caída de $ 1,91 respecto del cierre del miércoles.
- Siete historias de "La Moneda Chica" de Kast: desde lluvia de currículum a trajes de sastre
- Hermann González: “Si el próximo Gobierno es exitoso en generar un boom de inversión, las proyecciones del IPoM se quedarían cortas”
- Movimientos, ascensos y renuncias: la bitácora de quienes salieron de escena este año
- El centro tecnológico más grande de España llega a Chile con inédito evento para startups biotech en Los Ríos
- Tradicional pastelería Roggendorf de Concepción celebra 70 años con apertura de dos nuevos locales y un incremento de 33% en su plantilla
- IPSA se afirma sobre la marca de los 10.400 puntos, mientras las acciones globales extienden su repunte en jornada marcada por baja actividad
- El boom de megafusiones impulsa la cifra de M&A global a US$ 4,5 billones y dispara las comisiones bancarias
Sala cuna y PYME: una fórmula del mundo técnico para destrabar uno de los nudos del proyecto
Las investigadoras de Horizontal María José Abud y Soledad Hormazábal identificaron ejes clave. Uno de ellos apunta a permitir que las salas cuna con fines de lucro sean reconocidas en forma oficial.
El centro tecnológico más grande de España llega a Chile con inédito evento para startups biotech en Los Ríos
Eurecat junto con la incubadora y aceleradora local, Patagonia Startups, organizan el encuentro que congregará a líderes en ciencias ómicas, biomateriales y fermentos, desde el desarrollo de nuevos alimentos y procesos hasta la inversión deep tech, con el fin de convertir los recursos naturales del sur en soluciones de impacto mundial.
CLC encuentra nuevas inconsistencias financieras por más de US$ 80 millones en administración de Alejandro Gil: acusa "ajustes manuales irregulares" y contrata abogados
La clínica sostuvo que con esto cerrará el capítulo heredado de la antigua administración y será asesorada por el estudio del penalista Juan Domingo Acosta para presentar acciones legales.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
