IPC de julio sorprende con un aumento mayor a lo esperado. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió en julio un 0,9% mensual, informó el viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en un avance que se ubicó sobre las expectativas del mercado debido al impacto del alza en las cuentas de la electricidad. Con esta variación, la inflación en 12 meses se aceleró a 4,3%.

DGA aplica millonaria multa a Anglo American por extracción de agua en sequía. Autoridades de la Región de Valparaíso informaron este viernes de una multa a la compañía Anglo American por “infracción grave al Código de Aguas”, ante la extracción no autorizada del recurso hídrico durante los primeros meses del año 2023 en la cuenca del Río Aconcagua, mientras regían decretos de escasez para priorizar el consumo humano en plena sequía.

¿Cómo cierra el dólar la semana? Mientras los operadores internalizan el fuerte aumento que tuvieron los precios al consumidor de julio en Chile, el dólar se cotiza a esta hora en lo $ 967,66 lo que implica una caída de $ 1,77 respecto al cierre del jueves. Y el cobre Comex avanzaba 1,5% a US$ 4,47 por libra.