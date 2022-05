Dorsey deja el directorio de Twitter y el codirector ejecutivo de Silver Lake no obtiene suficientes votos para la reelección

Los accionistas de Twitter votaron sobre una serie de temas en su reunión anual del miércoles, pero no opinaron sobre el mayor cambio que enfrenta la empresa con sede en San Francisco: una compra inminente por parte del multimillonario Elon Musk.

El directorio de Twitter aceptó una oferta de Musk a finales de abril para privatizar la empresa por unos US$ 44.000 millones. La votación de los accionistas sobre si aprobar el acuerdo tendrá lugar en una fecha posterior que aún no se ha anunciado. Musk, la persona más rica del mundo, prometió cambios dramáticos en Twitter una vez que asuma el cargo, y no se espera que la junta actual permanezca en su lugar una vez que saque la empresa a bolsa.

El director de Twitter Inc., Egon Durban, codirector ejecutivo de la firma de capital privado Silver Lake, no obtuvo suficientes votos para ser reelegido en el directorio durante la reunión anual de accionistas de la compañía. Institutional Shareholders Services Inc., una firma de asesoría, había recomendado en contra de la reelección de Durban porque forma parte de los directorios de "más de cinco empresas que cotizan en bolsa".

Sin embargo, Durban aún puede seguir siendo director de Twitter a pesar de no recibir la mayoría de los votos de los accionistas, según la declaración de poder de Twitter. La empresa requiere que los candidatos a la junta presenten una "renuncia irrevocable" antes de la votación, que entraría en vigor si un candidato no obtiene la aprobación de los accionistas y la junta acepta la renuncia. Pero la junta tiene el poder de rechazar la renuncia, dejando al candidato como director, según la declaración del apoderado.

“Egon Durban ha presentado su renuncia a la junta”, dijo un portavoz de Twitter. “El Comité de Gobierno Corporativo y de Nominaciones de la Junta considerará de inmediato si recomienda que la Junta acepte la renuncia del Sr. Durban y proporcione una actualización a su debido tiempo”.

El ex director ejecutivo Jack Dorsey no se presentó a la reelección el miércoles y ya no es miembro del directorio lo que puso fin a su relación formal con la red social que cofundó en 2006. Ha sido director desde 2007 y recientemente fue CEO de Twitter desde mediados de 2015 hasta su renuncia el año pasado.

No fue una sorpresa que Dorsey no se presentara a la reincorporación al panel: en noviembre dijo que dejaría el cargo de director ejecutivo y dejaría la junta cuando expirara su mandato. Pero la salida de Dorsey marca la primera vez en la historia de Twitter que ninguno de sus cofundadores trabaja en la empresa o forma parte del directorio.

También se negó a presentarse a la reelección el miércoles Robert Zoellick, expresidente del Banco Mundial, quien ha sido director de Twitter desde 2018. El miembro de la junta de Twitter, Patrick Pichette, exjefe de finanzas de Google, fue reelegido. Los otros siete puestos de director de Twitter no se renovaron este año.

Los accionistas de Twitter rechazaron una propuesta que habría desclasificado a la junta directiva de la compañía y requerido que los miembros se presentaran a la reelección cada año. Actualmente, los miembros de la junta reciben términos de tres años cuando son elegidos, una estrategia que dificulta que un inversionista activista externo ingrese y fuerce cambios en la junta en un corto período de tiempo.