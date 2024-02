Boric instruye mayor patrullaje militar en Valparaíso que ya registra 131 fallecidos por incendios

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El Presidente Gabriel Boric visitó Viña del Mar y Villa Alemana, en la Región de Valparaíso, este martes cuando ya se contabilizan 131 fallecidos de acuerdo al más reciente reporte del Servicio Médico Legal (SML) local.



Desde allí Boric anunció que se intensificará el resguardo militar en algunos lugares para evitar incivilidades y que, de hecho, ya hay varios detenidos tras denuncias de intentos de generar nuevos focos de incendios.

“Instruimos mayor presencia de FFAA en terrenos, sabemos que hoy las FFAA están en la macrozona Sur y en la frontera norte, pero también en la Región de Valparaíso”, señaló el mandatario luego de una reunión con los alcaldes de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.

Explicó que se han designado coroneles para cada comuna para destinar patrullajes “para evitar incivilidad o que quieran aprovecharse miserablemente de la tragedia”.

También afirmó que se están intensificando los controles de personas. “Hemos recibido denuncias de que hay personas que están intentando prender focos de fuego. Ya hay varios detenidos. (Queremos) que se sepa que cualquiera que se encuentre prendiendo un foco, lo vamos a buscar por todas partes y le va a caer todo el peso de la ley”.

Establecen restricción vehicular en Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Limache para facilitar tareas por catástrofe por incendios



Ayudas y donaciones

El mandatario informó que para todas las viviendas dañadas Esval va a suspender el cobro de servicios de agua y alcantarillado en febrero y marzo en Viña del Mar y Quilpué, lo que beneficiará a más de 30 mil personas.

Asimismo, todos los bienes utilizados para los Panamericanos 2023 en la Villa Deportiva van a ser donados a los afectados por los incendios, en específico será donado todo el mobiliario que incluye camas, comedores y otros.

En lo que respecta a la ayuda internacional, Boric señaló que desde México hoy arriban dos aviones mexicanos con alimentos para los afectados por la emergencia, y en donaciones monetarias el CAF realizó un aporte de US$ 250 mil, el BID de US$ 200 mil; y Google anunció donación de US$ 250 mil.

El mandatario explicó que la Unión Europea ha puesto a disposición un programa satelital de monitoreo de emergencia, y que adicionalmente a la UE “se le ha solicitado que realice una investigación externa del funcionamiento de las alertas Sistema de Alerta Emergencia (SAE) para celulares, para entender si el sistema de emergencia está funcionando”.