Comercio advierte impactos de hasta US$ 25 millones por sistema frontal en el sector y solicita medidas de apoyo para las PYME

El gremio solicitó la implementación de un mecanismo tributario “que permita reconocer como merma los productos deteriorados por la interrupción prolongada del suministro eléctrico” y líneas especiales de financiamiento para la reposición de mercadería, equipamiento e infraestructura dañada.

Su preocupación por los efectos que el sistema frontal ha provocado en las empresas del comercio, los servicios y el turismo, en especial entre las regiones de Coquimbo y La Araucanía, expresó este lunes el gremio que reúne a las empresas del sector.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC) calculó que el rubro minorista en las 31 comunas más afectadas por la emergencia acumula pérdidas superiores a US$ 14,3 millones en un escenario prudente, las que podrían acercarse a US$ 19 millones si es que las malas condiciones climáticas aumentan su intensidad.

Estas estimaciones, que dan cuenta de unas de 30.500 firmas, consideran también que el evento coincidió parcialmente con un fin de semana, período en que el comercio minorista registra habitualmente un mayor nivel de actividad.

Según detallaron, la mayor parte del impacto se encuentra en la región de Coquimbo, donde se calculan pérdidas entre US$ 9,9 millones y US$ 12,1 millones. A nivel comunal, destacaron también La Serena y Ovalle, que combinan “una alta exposición al evento y una importante base comercial”.

Otras de las zonas afectadas son Valparaíso, Biobío, Atacama y La Araucanía, por lo que la afectación nacional subiría a entre US$ 20 millones y US$ 25 millones al cuarto día de la emergencia climática.

Y como el evento sigue en desarrollo, desde la CNC afirmaron que “es esperable que el impacto económico final sea superior a esta estimación preliminar”.

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Medidas de apoyo

Otro de los puntos abordados por la CNC tiene que ver con un plan extraordinario de apoyo presentado al Ejecutivo para las empresas afectadas.

Este paquete de medidas incluye la condonación o suspensión temporal de intereses y multas por retrasos en el pago del IVA, así como Pagos Provisionales Mensuales (PPM) para los contribuyentes afectados.

Asimismo, el gremio solicitó la implementación de un mecanismo tributario “que permita reconocer como merma los productos deteriorados por la interrupción prolongada del suministro eléctrico” y líneas especiales de financiamiento y créditos blandos para la reposición de mercadería, equipamiento e infraestructura dañada.

Otras medidas contenidas en el plan guardan relación con instrumentos de apoyo para que las PYME puedan invertir en sistemas de respaldo energético, como generadores o soluciones de energía solar con almacenamiento, aumentando así su “resiliencia frente a futuras emergencias”.

También desde la CNC solicitaron “agilizar los procesos de compensación cuando corresponda, entregando certezas a los comerciantes respeto de los mecanismos disponibles para recuperar parte de las pérdidas sufridas”.





