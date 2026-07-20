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Comercio advierte impactos de hasta US$ 25 millones por sistema frontal en el sector y solicita medidas de apoyo para las PYME

El gremio solicitó la implementación de un mecanismo tributario “que permita reconocer como merma los productos deteriorados por la interrupción prolongada del suministro eléctrico” y líneas especiales de financiamiento para la reposición de mercadería, equipamiento e infraestructura dañada.

Por: José Vásquez

Publicado: Lunes 20 de julio de 2026 a las 18:05 hrs.

Comercio PYME sistema frontal clima regiones
<p>Comercio advierte impactos de hasta US$ 25 millones por sistema frontal en el sector y solicita medidas de apoyo para las PYME</p>

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