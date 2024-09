Las primeras declaraciones de Vivanco tras su suspensión de la Suprema: "Miro con esperanza y mucha fe el futuro"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, entregó sus primeros descargos luego de que se dieran a conocer sus conversaciones con el abogado Luis Hermosilla.

De acuerdo a CNN Chile, a través de sus redes sociales Vivanco envió algunas declaraciones a su círculo cercano. "Muchas gracias de corazón a los amigos que me han llamado, escrito o visitado con su apoyo y solidaridad ante los difíciles momentos que ha pasado y pasa mi familia”, dijo la abogada.



El mensaje no termina allí y agrega que "desgraciadamente hemos debido enfrentar acusaciones que se dan por ciertas sin contar con la posibilidad de dar respuesta y en lo personal he sido destinataria de medidas tomadas en mi trabajo profesional y académico sobre la base de filtraciones. Estoy recabando, con dificultades, la información real a través de mis abogados y me interesa aclarar cada uno de los puntos en que he sido mencionada”, agregó.

Por último, Vivanco concluyó su mensaje pidiendo “como siempre la ayuda de Dios en este arduo momento y miro con esperanza y mucha fe el futuro”.