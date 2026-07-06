Pérez Mackenna se reunió con Marco Rubio en Washington: analizaron relación comercial y perspectivas en minerales críticos

El canciller detalló que “fue una conversación muy fructífera, donde se enfatizó la alianza estratégica que existe entre ambos países”.

Por 45 minutos estuvieron reunidos en Washington el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en un encuentro que busca consolidar los acercamientos a la Casa Blanca de la actual administración y profundizar las relaciones económicas y políticas entre ambos países.

Pérez Mackenna detalló que “fue una conversación muy fructífera, donde se enfatizó la alianza estratégica que existe entre ambos países. Compartimos principios y valores como la democracia y libertad”, donde también dialogaron sobre las amenazas a la seguridad en Latinoamérica y la cooperación en esta materia.

Además, el canciller detalló a Rubio el programa “Choose Chile”, para atraer inversiones al país y generar empleo. A ese respecto, informó que se conversó la posibilidad que más empresas estadounidenses vengan a invertir a Chile para reforzar los lazos comerciales y empresariales.

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Estados Unidos es el segundo mayor socio comercial de Chile, con un intercambio total de US$ 34.332 millones y el segundo mayor inversionista en el país con US$ 29.455 millones.

En ese mismo ámbito, se abordó la relevancia de los minerales críticos para la economía global y la colaboración entre ambos países en esta materia.

“Chile quiere ser parte de esta nueva arquitectura estratégica y es por ello que estamos recorriendo el mundo para atraer inversión, empresas y talento”, dijo el canciller reafirmando que “Chile está preparado para contribuir a cadenas de suministro seguras y resilientes”.