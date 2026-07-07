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El cara y sello de junio: fuerte alza de las exportaciones, pero las importaciones de bienes de capital suman segundo mes de baja

En el sexto mes destacó la recuperación de los envíos agrícolas, que dejaron atrás cinco meses en rojo.

Por: Rossana Lucero

Publicado: Martes 7 de julio de 2026 a las 09:15 hrs.

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<p>El cara y sello de junio: fuerte alza de las exportaciones, pero las importaciones de bienes de capital suman segundo mes de baja</p>

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