A días de la Cuenta Pública, el efecto CAE se tomó el debate y las apuestas pasan por si hay anuncio o no

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El sábado 1 de junio, el Presidente Gabriel Boric se presentará por tercera vez en su mandato ante el Congreso Pleno, para hacer un recuento de lo realizado en su administración.

Pero, como es habitual, este discurso con los años se ha convertido en una brújula con la que el Gobierno de turno marca el destino de su administración y el futuro del país, con anuncios tanto en materia d agenda social como económica. Aunque el tema del Crédito con Aval del Estado (CAE) entró de manera subrepticia a la agenda, ya se instaló la idea y será central en la cuenta, mientras unos esperan un anuncio y otros que no diga nada, salvo que fuera para descartarlo de plano.

Desde la bancada de senadores de la DC emitieron un documento al que se espera adhiera la bancada de diputados del partido, según el cual las prioridades del sector de cara a la Cuenta Pública debieran concentrarse, primero que todo, en la reconstrucción de las viviendas siniestradas en el megaincendio que afectó a Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.

A continuación, en el texto plantean que las siguientes necesidades que debería abordar el Gobierno, es la implementación de un plan de recuperación de la educación pública; en materia de seguridad plantea que se realicen Acuerdos Operativos “donde a las instituciones policiales se le pongan los recursos necesarios y estos tengan las rendiciones de cuentas adecuadas al Parlamento, en la implementación de planes descentralizados -coordinados con los municipios y las policías- que brinden seguridad en los barrios ante el avance del crimen organizado”.

En busca de la recuperación económica, el texto plantea que se requieren medidas adicionales para la economía que crezca este año y el próximo, reiterando la propuesta de rebajar el impuesto a las empresas de 27% 25%, eso sí con una compensación fiscal; además propone la creación de un Fondo de Créditos Tributarios que premie a los proyectos de inversión intensivos en empleo; que se avance con urgencia en la reforma de pensiones; y, se avance en la implementación del Plan de Construcción de 260 mil viviendas.

Esta es la agenda “realista y acotada” que proponen los senadores DC en el texto crítico en el que le plantean sus prioridades al Gobierno y en la que insisten en que “es hora de hablarle a las mayorías y salir de la zona de confort de sólo buscar apoyo en la militancia activa”.

“Una condonación universal no está en los planes de nadie”

Sin duda que el CAE será el protagonista o más bien el invitado de piedra de la Cuenta Pública del sábado. Tanto es así que el jefe de bancada independiente-PPD, Jaime Araya –evidentemente molesto con los dichos de dirigentes y representantes del Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA)-, plantea que ya que este sector del oficialismo ha presionado para que el CAE sea protagonista en la cuenta, el Presidente debiera pronunciarse sobre el tema y despejar el “limbo” en el que se encuentra en la actualidad y “la tensión dentro del oficialismo” que ha generado. Aprovecha de recordar también que, “con los déficit que todos le reconocemos al CAE”, hizo posible que 800 mil jóvenes, primera generación de profesionales en su familia, pudieran estudiar. De ahí la tensión que genera en el sector la “demonización” que el FA y el PC estarían haciendo del polémico instrumento.

Más allá de eso, Araya consideró “un poco abusiva” la postura del FA y el PC respecto del CAE, puesto que presiona al Ejecutivo en un tema sobre el que no había espacio para avanzar. Por otro lado, hizo énfasis en que también espera que el mandatario haga una cuenta detallada del estado de avance de los anuncios del año anterior, una actualización de los compromisos en materia de seguridad, salud y economía.

El diputado Jaime Sáez de Revolución Democrática (RN), quien integra la Comisión de Hacienda, coincidió con Araya en cuanto a que el jefe de Estado debiera detallar el grado de cumplimiento de las políticas públicas anunciadas en las dos cuentas previas y la ejecución del programa, puesto que está convencido que el Gobierno cumplirá los compromisos del programa.

El legislador de RD, que destaca como una de las figuras pragmáticas de su sector, se refirió también a la polémica del CAE: “Una condonación universal no está en los planes de nadie hoy día (…). No es viable financieramente”, sentencia Sáez, quien añade que lo más importante es hacerse cargo del financiamiento de la educación superior, que es un problema más profundo que sólo el CAE, argumenta. Por lo que si el Presidente anuncia un proyecto en esta materia “fantástico y si o lo hace habrá que esperar hasta septiembre”, dice.

También abordó el tema el jefe de la bancada de diputados socialistas Daniel Melo, para quien “la seguridad es la primera prioridad”, por lo que espera avanzar en una política efectiva de control de armas, la ley de inteligencia y el nuevo Ministerio de Seguridad Pública. Ello junto con avanzar en la reforma previsional y los proyectos que contempla el pacto fiscal, enfatizando que “cualquier avance en materia económica debiera ir de la mano con las políticas laborales”.

En cuanto al CAE, coincide con sus predecesores del oficialismo en cuanto a que el problema de fondo es el financiamiento educativo, por tanto, espera “una propuesta que busque una respuesta integral al problema de la deuda educativa en la que, por cierto, está el CAE y dejar de lado las controversias políticas. Los socialistas confiamos que el ministro Marcel hará un buen planteamiento, con responsabilidad fiscal, que incorpore tanto a deudores como aquellos que han pagado y eso debe ser al menos mencionado este 1 de junio”.

Rechazo a eventual condonación del CAE

Por su parte, desde la oposición hay cierto grado de coincidencias en las prioridades que marca la DC, por cuanto las de la bancada de la UDI, en palabras de su jefe Juan Antonio Coloma, las del gremialismo parten por la seguridad; respecto de lo cual el diputado sostiene que no basta con un fast track legislativo en esta materia, sino que debe haber “un endurecimiento y decisión del Gobierno” de dar un respaldo claro a Carabineros.

En materia económica, en la UDI aspiran a que el Gobierno despeje la incertidumbre en materia tributaria para que Chile retome la senda del crecimiento económico, señala Coloma en alusión no sólo al proyecto de cumplimiento tributario que está en tramitación , sino también el de rentas que, finalmente, se desconoce si ingresará o no. En materia de educación manifiestan su interés de que los recursos de este sector se destinen a la educación básica y prebásica, que es donde a su juicio más se necesita, “y no a la condonación del Crédito con Aval del Estado”.

Por último, el jefe de los diputados gremialistas plantea la necesidad de que “se agilice una campaña contra la influenza, que está muy atrasad y al borde de fracasar” y un programa para terminar con las listas de espera.

Desde su partido aliado, Renovación Nacional (RN), el diputado integrante de la Comisión de Trabajo, Frank Suerbaum tiene unas expectativas muy bajas de lo que será esta tercera Cuenta Pública, porque “los logros de este año son bastante escuálidos”, subraya. No obstante, apunta a la eventual condonación del CAE, asegura que el PC se está proponiendo al mandatario que haga un "ofertón” en cuanto al CAE que vaya en beneficio del propio PC y el FA en las elecciones de octubre. Lo que el diputado opositor califica de “irresponsabilidad enorme”, considerando que Estado no tiene ingresos para financiar la condonación.