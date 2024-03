PC enfrenta un adverso escenario en su aspiración de llegar a la presidencia de la Cámara

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

En medio del tenso clima en la Cámara de Diputadas y Diputados que no da señales de mejorar, corresponde el cambio de la mesa de la corporación. Según, el acuerdo alcanzado al inicio de este periodo presidencial entre la centroizquierda, la Democracia Cristiana (DC) y el Partido de la Gente (PDG), más otro actualizado el año pasado, le correspondería asumir el cargo, que actualmente ocupa el diputado falangista Ricardo Cifuentes, al Partido Comunista (PC), con la diputada Karol Cariola. Sin embargo, desde que se suscribió el acuerdo administrativo mucha agua ha pasado bajo el puente y el actual ambiente político parece adverso para la colectividad encabezada por Lautaro Carmona.

En privado, representantes del Socialismo Democrático (SD) señalan que si bien están dispuestos a cumplir el acuerdo, refrendándolo con su voto, acotan que parecería que no existe la misma disposición de parte de otros sectores que, en su minuto, suscribieron el acuerdo e incluso usufructuaron de él. Como es el caso de la diputada Yovana Ahumada que asumió en 2022 la presidencia de la Comisión de Minería –y aún la encabeza– en su calidad de militante del PDG, pero que por problemas internos de su bancada renunció a la colectividad.

En este escenario, por estos días se desarrollan frenéticas negociaciones entre Chile Vamos y todas las fuerzas que se han manifestado en contra de que el PC asuma la presidencia de la Cámara, para formar una mayoría que compita con el oficialismo y sus aliados en el acuerdo administrativo; lo propio están haciendo quienes exigen que se respete el pacto.

Desde la DC, el jefe de bancada Eric Aedo asegura que el falangismo honrará la palabra empeñada y respaldará la nominación del PC; no obstante, lamenta que los representantes de la colectividad esté dando argumentos a algunos sectores para restarles el apoyo. Aedo insiste en que “nosotros vamos a honrar el compromiso que firmamos, pero entendemos que a la luz de esas negociaciones que están pasando en paralelo va a ser compleja la elección de esa mesa. Pero nos la vamos a jugar para que ese acuerdo administrativo se cumpla”.

En un arranque de optimismo, Aedo aclara que para él no es un hecho cierto –como otros lo ven– que el acuerdo se caiga, pese a que admite que es una posibilidad. Para que eso ocurra, calcula, se tendrían que descolgar legisladores del propio oficialismo, cosa que no ve probable, porque, por lo demás, significaría “entregarle en bandeja la Cámara a la derecha”, dice. Aunque, “obviamente que no está fácil”, agrega, porque a su juicio, “el PC se está ayudando poco” con las declaraciones que algunos de sus representantes han hecho sobre temas de la contingencia.

Mientras que la diputada Karol Cariola ha dicho que el PC está conversando con las bancadas para lograr que se respete el acuerdo administrativo, por lo que lejos de admitir que su nombre es el que ofrecerá su partido, aseguró que aún no se ha definido el nombre de quien los represente en la testera. Ello, cuando entre las filas oficialistas se rumorea que la oposición le habría ofrecido la presidencia a Demócratas a fin de alcanzar una mayoría que impida que el PC llegue a la presidencia de la Cámara.

Impacto de alianzas municipales

En la otra vereda, en Chile Vamos aseguran que están conversando con todos los sectores –léase Demócratas, Amarillos, PDG e independientes– para construir una mayoría que les permita quedarse con la mesa de la Cámara. Incluso hay quienes detallan que en las negociaciones esperan alcanzar un acuerdo para “un pacto de largo plazo”, puesto que no les conviene entregarle la presidencia de la corporación a Demócratas este año, sin obtener ningún beneficio para el sector, por lo que para concretar este diseño se tendría que llegar a un acuerdo que abarcara este año y el próximo.

Algo distinto plantea el diputado Miguel Ángel Calisto (indep. Demócratas). Por lo pronto, admite que Demócratas suscribió la modificación del año pasado al acuerdo original, según la cual al PC le corresponde asumir la presidencia de la Cámara este año y descartó estar negociando aún con la derecha, pues están definiendo la posición que adoptarán entre los seis integrantes del comité, dijo.

Para tomar la decisión tomaron tres definiciones, explica. En este sentido, subraya que la prioridad en este momento es la unidad del comité por sobre el acuerdo administrativo; además, es importante la opinión del partido que ha manifestado sus reparos respecto de acuerdos con la izquierda; y, su posición también va a depender de las alianza a la que llegue el partido, en el marco de las elecciones municipales.

Sin embargo, a título personal, Calisto señala que en estos momentos “creo que nosotros tenemos que ser mucho más coherente con nuestras ideas, aunque estemos hablando de un acuerdo administrativo y, por eso espero que podamos tomar un acuerdo distinto con otras fuerzas políticas”.

Este es el escenario que enfrenta la elección de la mesa, que se realizaría –según señalan algunos parlamentarios– alrededor del 15 de abril, por lo que los más pesimistas en el oficialismo creen que el PC no llegará a la testera de la Cámara este año, a lo que atribuyen sus comentarios respecto de la contingencia.