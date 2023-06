Cristián Labbé (UDI): “Yo preguntaría al PC si le parece bien que el Presidente esté negociando una tributaria con los empresarios”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Integra la Comisión de Trabajo de la Cámara, donde sigue atentamente los movimientos de la ministra de la cartera. Jeannette Jara, con el fin de acordar una reforma de pensiones que vea la luz en este Gobierno, aunque su partido no ha entrado aún en esas negociaciones. Pero más inquietud le han generado a Cristián Labbé las conversaciones que ha sostenido el presidente Gabriel Boric con el empresariado para consensuar un pacto fiscal.

En este sentido, señala que lo que hay que hacer ahora es un trabajo prelegislativo serio en donde veamos que la tributaria logre aumentar el empleo, la inversión, etc. Pero es enfático en que “si el Presidente cree que nos va a presionar a través de los empresarios está muy equivocado”.

-¿Qué le parece el proceso de conversaciones que está desarrollando el presidente Gabriel Boric con los empresarios para encontrar una fórmula para llegar a un pacto fiscal?

-El Presidente y este Gobierno están tomando la mala costumbre, que nos parece errónea, porque se está saltando a un poder del Estado que es el vinculante para discutir política y técnicamente una reforma tributaria o cualquiera sea. El Gobierno no puede hacer un baypass a los parlamentarios. Ojo, no lo hace sólo a los de la oposición, sino también a los propios. Entonces, juntarse con el empresariado, que en otras ocasiones se puede hacer, pero hoy día después del fracaso de la tributaria –que fracasó por los votos de ellos, porque nosotros siempre dijimos cómo íbamos a votar- pareciera que le está sacando la vuelta más a sus parlamentarios que a nosotros. Y a los empresarios, evidentemente, les acomoda estar con este Gobierno, porque así han sacado las 40 horas y varias cosas más.

-Lo que le molesta en concreto a algunos parlamentarios de su sector es que sienten que el Gobierno los quiere presionar a través de los empresarios para avanzar en el pacto fiscal, que en resumidas cuentas significa una nueva reforma tributaria.

-Si el Presidente cree que nos va a presionar a través de los empresarios está muy equivocado, como parlamentarios UDI hemos sido súper claros en que de esta manera no vamos a aprobar una reforma tributaria aunque venga con el visto bueno de los empresarios. Además, si viene igual como la que se rechazó la vamos a rechazar. Entonces, el Gobierno se está dando una vuelta más larga, porque esta no es sólo una molestia para nosotros, yo también le preguntaría al Partido Comunista si le parece bien que el Presidente esté negociando una tributaria con los empresarios, que son todo lo que ellos detestan.

-Pero la presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara Gael Yeomans (CS) dice que el Presidente está haciendo lo correcto porque hay que hablar con todos los sectores para llegar al objetivo que se busca, que es un pacto fiscal.

-Perfecto, pero entonces demos vuelta el problema y que parta hablando con las pymes.

-También hablaron con las pymes…

-Está bien, pero lo que hoy día está tratando de buscar (el Presidente) es presionar a la derecha a través del empresariado y la derecha ha sido súper clara: mientras no exista una reforma tributaria que le haga un bien a Chile, que busque el crecimiento, el incentivo, no tiene sentido; nosotros no estamos disponibles para subir el impuesto por subirlo y no se lo vamos a aprobar por ningún motivo. Pero si cree que va a ir con los empresarios y ellos van a ejercer un poder o una presión sobre los parlamentarios, está totalmente equivocado.

-¿Diría que el Presidente está utilizando a los empresarios como un cuatro poder?

-No quiero ser yo quien lo diga, pero evidentemente al no tener el manejo político de sus parlamentarios en el Congreso, hoy día está cambiando la estrategia que me parece de muy mal gusto, porque se salta a un poder del Estado, dándose la vuelta larga para pensar que puede llegar a presionar.

-Pero desde el Gobierno aseguran que no es que se quieran saltar a los parlamentarios de ningún sector, sino que están conversando con todos los actores. Y como alguna vez la derecha pidió que se hiciera.

-Sí, pero el trabajo prelegislativo tiene que ser también con los parlamentarios. Entonces, nosotros invitamos al Gobierno a que ordene sus ideas, vaya a las prioridades y después veamos cómo avanzamos. Pero cuando uno ve que se está negociando o conversando, que, ojo, no está mal conversar, el problema en política no tiene que ver muchas veces con el fondo sino más con la forma y la forma de este Gobierno es matonezca. Por lo que lo que hay que hacer ahora es un trabajo prelegislativo serio en donde veamos que la tributaria logre aumentar el empleo, la inversión, etc.

¿Voto bajo presión?

-A propósito de trabajo prelegislatvo, el ministro Mario Marcel se ha estado reuniendo con los partidos de todos los sectores, ¿ustedes le han pedido audiencia?

-No, nosotros no le hemos pedido audiencia…

-¿O el ministro Marcel no los ha invitado a alguna reunión?

-Tampoco, que yo sepa. Ahora, lo importante es que el Gobierno está un poco enamorado de sus ideas y todas estas reformas tienen un sesgo ideológico. La reforma de pensiones tiene un sesgo ideológico y dijo que iba a seguir avanzando y que está esperando la propuesta de la derecha y nosotros le decimos que esta es una mala reforma, por lo que la tiene que guardar y hacer una nueva básicamente, lo mismo que están haciendo con la tributaria.

-Si ustedes no se han juntado con el ministro Marcel, ¿cómo pueden saber qué es lo que el Gobierno está tratando de socializar no sólo con los empresarios y pymes, por qué no pedirle una audiencia?

-Porque hoy día también es una pega de los senadores llegar al ministro, porque las estructuras y la institucionalidad están para respetarlas. Los senadores y el ministro tienen que ver en qué está el Gobierno, pero no puede aparecer al ojo de todos los chilenos que porque le fue mal en el Congreso, ahora el Gobierno se fue a negociar con los empresarios para llegar con algo cocinado para que los senadores o diputados digamos que sí. Este no es un buzón donde vengan sólo a pedirnos el voto bajo presión.

-Usted ha dicho que debe ser una nueva reforma tributaria y el Gobierno ha dicho que será así…

-Vamos a ver cuántos pares son tres moscas…

-Pero que es lo que ustedes plantean, más allá de controlar la evasión y la elusión?

-Incentivos, que sea una tributaria que vaya a favor de las pymes, incentive a generar más emprendimientos, incentive a la formalidad, a que los capitales extranjeros que se están yendo vuelvan; y que se una tributaria con una perspectiva de futuro económico positivo y que no sea ideologizada de la extrema izquierda. En base a eso siempre vamos a disponibles para que a Chile le vaya bien; pero para eso también es súper importante que también se mantengan las formalidades de los poderes del Estado.

-¿Cómo partido ustedes tienen alguna propuesta concreta en este plano o están elaborando alguna?

-Se están trabajando algunas ideas; lo que sí estamos esperando es qué va a hacer el Gobierno, qué va a entregar. Pero la insistencia ingresa por el Senado y vamos a ver cómo lo toman los senadores, ellos tienen la oportunidad de los senadores para ver cómo termina esto y cuando llegue a nuestras manos, si llega, veremos si tiene o no agua en la piscina para ver la luz. Pero lo que está muy mal y le molesta a los parlamentarios es que se quiera pasar por el lado al Congreso, tratando de llegar a una negociación con los empresarios, pensando que eso es suficiente para que se apruebe.

-Con la mano en el corazón, ¿ustedes están disponibles para una reforma tributaria?, se lo pregunto porque el senador Juan Antonio Coloma ha señalado en varias ocasiones que es muy mal momento para subir los impuestos y una reforma tributaria significa un alza de impuestos, no es lo único, pero sí lo esencial.

-Siempre vamos a estar disponibles para lo que le haga bien a Chile. Pero creo que hoy día los chilenos no están buscando grandes reformas y Chile no está en condiciones de subir impuestos. Por otro lado, en Chile no podemos tener una reforma tributaria cada cuatro años