Diputado Carlos Bianchi por la Cuenta Pública: “El CAE es el factor más contaminante que el Gobierno pudo poner en la discusión”

Asumió hace sólo algunas semanas la presidencia de la Comisión de Hacienda de la Cámara y, en ese contexto, el independiente en la bancada del PPD Carlos Bianchi analiza en esta conversación con Diario Financiero la situación de los proyectos emblemáticos del Gobierno a sólo un par de días de la tercera Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric.

Y también se refiere al anuncio del ministro de Hacienda Mario Marcel, en cuanto al envío del proyecto de rentas antes de la discusión de la Ley de Presupuestos.

-En su calidad de presidente de la Comisión de Hacienda, ¿Cuáles son las expectativas sobre la Cuenta Pública?

-Es que mis expectativas son pocas… creo que sin hacer ciencia ficción y ajustarnos a todo lo que hemos asistido los últimos meses, mi expectativa en materia económica, primero, pasa porque creo que el Presidente le va a decir al país que, efectivamente, hemos tenido un control significativo, importante de la estabilidad económica en nuestro país. Tenemos una inflación controlada, cosa que nos permite avanzar con algo más de tranquilidad. Diría que este mismo viaje de Mario Marcel al Chile Day tiene que ver también con la Cuenta Pública, donde hay interés de muchos países de volver a invertir en Chile, hay mucho más estabilidad y mucho más certeza y esas certezas para áreas como la minería y otro tipo de áreas económicas son fundamentales.

-En ese sentido, ¿está optimista?

-Tengo un relativo optimismo por lo que acabo de decir, pero no puedo esperar mucho de esta Cuenta Pública. Es decir, el propio Presidente de la República, el propio Gobierno, contamina todo lo que pudo haber sido una limpia Cuenta Pública con la discusión del CAE. O sea, el CAE es por lejos el mayor contaminante para tener discusiones que tengan que ver con volver a plantear reformas en materia económica.

-¿Eso, por qué?

-Creo que vamos a tener a una oposición que, con algún grado de razón, no se va a allanar a acuerdos en materia de propuestas o de reformas, porque va a anteponer la discusión del CAE, que, repito, es el factor más contaminante y más perjudicial que el Gobierno pudo haber puesto en la discusión.

-¿Qué le parece que desde sectores del oficialismo, incluso del Frente Amplio, estén bajándole un poco las expectativas al CAE, en el sentido de que dicen que tiene que ser con responsabilidad, gradual, focalizado justamente, porque no hay recursos para una condonación universal?

-Pensemos que son casi $ 13.000 millones… es una cifra, hoy por hoy, prohibitiva y muy significativa y, por lo tanto, a mí me parece razonable que hayan bajado las expectativas. Ese es otro acto de realismo que era necesario. Pero yo tengo otras prioridades.

-¿Cómo cuáles?

-Lo que es una prioridad absoluta pasa por mejorar las pensiones, que ha sido un debate ya muy manoseado, muy gastado. Hoy día estamos observando que la propia industria ha contratado a esta Comisión Bravo 2.0, que no es difícil entender cuál va a ser su resultado final; o sea, esto va a ir cargado absolutamente a lo que la industria necesita. Y el Senado va a postergar esta discusión. Entonces, mire, esa para mí es una prioridad.

-Entonces, ¿debería haber algún anuncio en materia de pensiones en la cuenta?

-El anuncio que debiera hacer el Presidente el día sábado es restablecer la suma urgencia que venció ayer (miércoles). La suma urgencia eran 15 días y el Senado hizo caso omiso, es decir, no respetó ni siquiera la urgencia impuesta por el Gobierno. Estos son hechos pocas veces vistos y siento que no se le ha transparentado al país. El Senado, particularmente la Comisión del Trabajo, simplemente ha bypaseado la urgencia que el Gobierno impuso y, por lo tanto, siento que lo que debiera anunciar el Presidente el sábado es que le renovará la urgencia suma a la reforma de pensiones. Y esta discusión no es banal, porque al colocar simple se sigue postergando. Y el hecho puntual es que todos los días se jubilan 400 personas en Chile; por lo tanto, no estamos alcanzando a mejorar la PGU comprometida en $ 250 mil, no están los recursos para eso. Y el CAE va a contaminar toda discusión que tenga que ver con atraer nuevos ahorros de recursos. El presidente debiera presionar, de la forma que le corresponde al Ejecutivo, para que esta discusión se haga con todas las garantías de un debate profundo, pero no aceptar la dilatación de la Comisión de Trabajo, porque eso es inaceptable.

-En el escenario actual, ¿es viable que en este Gobierno haya una reforma de pensiones?

-Es poco viable, porque además llegamos justo a esta discusión en un periodo donde hay elecciones; por lo tanto, la oposición, y esto lo ha dicho la propia Evelyn Matthei, no tiene el más mínimo interés en avanzar en la reforma previsional, en encontrar nuevos financiamientos para reformas. Y siento que la dilatación que se está provocando es precisamente para llegar a junio, julio o agosto; y ahí ya en ese periodo, a todo intento de avanzar en reformas como esta le veo la nada misma de viabilidad, porque no va a estar el escenario político como para esto y eso es lamentable.

-A propósito de reformas, ¿cree que es posible, entonces, que avance el proyecto de cumplimiento tributario?

-Sí, siento que ahí hay una posibilidad, el mismo Ricardo Lagos, no tengo duda, que está haciendo todos los esfuerzos para avanzar y hay miembros de esa comisión que también están en una voluntad de hacerlo, porque no toda la derecha está en esta lógica. Hay un sector, como Renovación Nacional, que tiene un ánimo mucho más constructivo y eso hay que valorarlo y hay que acercar allí posiciones en esa línea.

“No estoy de acuerdo con el mero aumento de impuestos”

-La diputada Pamela Jiles volvió a anunciar un proyecto para un nuevo retiro, que ya sería el octavo, porque ya hay uno esperando ser tramitado en la Comisión de Constitución, ¿qué le parece a usted que se reabra este debate, a propósito de lo que mencionaba de que entramos a un periodo electoral?

-Creo que se le miente al país a presentarlo en un momento en que sabe que no va a avanzar y creo que lo que se persigue son réditos políticos muy pequeños. No se le dice la verdad a la gente cuando proyectos como estos no tienen ninguna viabilidad.

-En otro minuto se aprobaron varios.

-Estábamos en un contexto de un Chile muy distinto; en un periodo presidente Piñera, donde, efectivamente, producto de la pandemia, miles de familias no tenían alternativas económicas y un gran porcentaje de la gente le sacó una tremenda utilidad a esos primeros retiros en un periodo donde no había alternativa, donde no había muchas vías. Hoy día no es el mismo. Entonces, presentar hoy día lo que no se dice con la presentación de estos proyectos es que no tienen ninguna viabilidad.

-El ministro Marcel anunció en el Chile Day que antes de la discusión de la Ley de Presupuesto van a presentar el proyecto de renta, ¿qué le parece?

-El problema es que el ministro efectivamente dijo esto en el Chile Day, pero en paralelo también va a presentar el proyecto del CAE. Entonces, por un lado va a avanzar un par de cuadras y por el otro lado va a retroceder todas esas cuadras. Por eso no veo la lógica de hacer este anuncio, que yo lo respaldo y creo absolutamente necesario y por lo tanto estoy dispuesto a poner todo lo que sea de mi parte para que avancemos; pero cómo se entiende que en paralelo venga esta otra presentación del CAE. Ahora, creo que en definitiva, el CAE tampoco va ser lo que se anunció en un comienzo, que es el pago total de esta deuda.Y, por lo tanto, lo que se va a anunciar tampoco va a satisfacer a ese grupo de personas que hoy día pudieran verse beneficiadas con esta condonación. Por lo que estamos en el peor de los mundos, porque no va a avanzar ni lo uno ni lo otro. Y yo desearía que lo anunciado por el ministro de Hacienda tuviera un importante avance, porque esos recursos son necesarios para poder dar cumplimiento a todas las demandas sociales pendientes.

-¿Qué es lo que debería contener el proyecto de rentas?

-No voy a hablar del contenido…

-Es que esa es la discusión, si va a haber aumento de impuestos o no…

-O sea, tiene que haber más eficiencia por parte del Estado, tiene que abordarse todo lo que facilite las inversiones. Esos son puntos relevantes, facilitar las inversiones, atraer nuevas inversiones. Yo no lo comparto el subir las rentas, pero también es una materia que tenemos que discutir. Pero espero que el ministro nos presente el proyecto y sobre eso actuar.

-Para que me quede claro, ¿no está de acuerdo, en principio, con el aumento de impuestos?

-No estoy de acuerdo en un principio con el mero aumento de impuestos, tiene que venir acompañado de otros instrumentos más, que son los que acabo de mencionar.