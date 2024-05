En qué están los proyectos del fast track económico impulsado por el Gobierno que el Congreso debe implementar

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El viernes recién pasado, los presidentes del Senado y la Cámara José García Ruminot y Karol Cariola, respectivamente, acordaron con el Gobierno una Agenda Priorizada de 21 proyectos económicos a los que se les dará especial atención para que avancen, ya que la mayoría de las iniciativas están en tramitación (19), algunas por largo tiempo. No obstante, causó molestia en algunos sectores el que el listado no contemple el proyecto de impuesto a la renta, comprometido por el Ejecutivo, como es el caso de las expresidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Gael Yeomans (CS), quien a través de su cuenta de X, valoró el fast track legislativo, pero asentó que “me parece inaceptable”, que no se haya contemplado la mencionada propuesta.

Pese a ello, en el Congreso ya comenzaron a organizarse para acordar la forma de concretar avances en las distintas instancias donde se encuentran los 19 proyectos, ya que el que crea la Agencia de Financiamiento para el Desarrollo (AFIDE) y de un Fondo de Fondos para incentivar la inversión en empresas de capital de riesgo y en etapas iniciales de su desarrollo; además del que uniforma reclamos de ilegalidad están por ser presentados.

Estado de los proyectos

- En orden de priorización del propio Gobierno figura en primer lugar el proyecto de Cumplimiento tributario: este es uno de los más nuevos, porque ingresó el 29 de enero de este año e impulsado por la suma urgencia que se ha ido renovado, que incluso fue discusión inmediata en algunas etapas del primer trámite en la Cámara. Actualmente está en segundo trámite, en la Comisión de Hacienda en el Senado, con suma urgencia.

- Proyecto que crea una Agencia de Calidad de Políticas Públicas: este proyecto ingresó hace menos de un mes, el 24 de abril a la Cámara, donde fue destinado a la Comisión de Hacienda, donde su primer trámite está transcurriendo con toda calma, dado que está con urgencia simple.

-Proyecto que crea el Consejo Asesor de Infraestructura Pública, que ingresó al Senado el 25 de abril de este año y fue enviado a las comisiones de Obras Públicas y de Hacienda, sin urgencia espera ser tramitado.

- Proyecto que establece bases de las transferencias a personas e instituciones privadas, ingresado al Senado el 30 de enero de este año y enviado a la Comisión de Hacienda con urgencia simple, donde espera iniciar su tramitación.

- Indicaciones al proyecto de “Transparencia 2.0”, que modifica la ley N°20.285, Sobre Acceso a la Información Pública. Proyecto que ingresó a la Cámara Baja el 12 de septiembre de 2018 y que se encuentra en segundo trámite en la Comisión de Hacienda del Senado con urgencia simple, luego de pasar por la de Gobierno.

- Indicaciones al proyecto refundido de integridad en municipios, entre el que modifica distintos cuerpos legales en materia de transparencia, fiscalización y probidad de las corporaciones municipales y organizaciones funcionales y el que modifica cuerpos legales que indica en materia de transparencia y probidad municipal, ingresados el 14 de septiembre de 2021 y el 15 de noviembre de 2022, respectivamente, a la Cámara. Tras ser aprobada en general por la Sala el 17 de enero de 2024, actualmente, se encuentra en segundo trámite en la Comisión de Gobierno en del Senado con urgencia simple desde el 5 de mayo.

- Proyecto que crea un Registro Nacional de Personas Beneficiarias Finales, ingresado el 18 de diciembre de 2023 al Senado. Se encuentra en primer trámite en la Comisión de Hacienda con urgencia simple.

- Proyecto que Crea el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno, ingresado el 27 de septiembre de 2023 a la Cámara Baja. Se encuentra en segundo trámite en la Comisión de Hacienda del Senado, con suma urgencia.

- Proyecto que modifica la Ley N° 20.128, sobre responsabilidad fiscal ingresado a la Cámara el 28 de septiembre de 2021. Se encuentra en segundo trámite en la Comisión de Hacienda del Senado, con urgencia simple.

- Proyecto que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar su eficiencia, ingresado al Senado el 10 de enero de 2024 a la Comisión de Medio Ambiente y a la de Hacienda en su caso. Se encuentra en la primera aún con urgencia simple.

- Proyecto que establece una Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales y modifica cuerpos legales, ingresado a la Cámara el 15 de enero de 2024 y enviado a la Comisión de Economía y Hacienda respectivamente. Se encuentra en primer trámite en la Comisión de Economía en proceso de estudio de las indicaciones e inicio de la votación, con suma urgencia.

- Proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de plazos y sanciones por incumplimiento, ingresada a la Cámara el 25 de noviembre de 2022. Actualmente se encuentra en segundo trámite en la Comisión de Vivienda del Senado con suma urgencia, tras ser aprobado por la Sala en general y particular, en diciembre del año pasado.

- Proyecto sobre el Uso de Agua de Mar para Desalinización, que ingresó el 25 de enero de 2018 al Senado y fue aprobado en general por la Sala el 12 de septiembre del mismo año. Aún se encuentra a la espera de un informe complementario de la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía, sin urgencia.

- Proyecto que modifica la Ley de Fomento a la Marina Mercante y la Ley de Navegación, para fomentar la competencia en el mercado del Cabotaje Marítimo, ingresado a la Cámara el 17 de agosto de 2021. Tras ser aprobado en esta Corporación pasó a segundo trámite al Senado, donde fue enviado a las comisiones de Transportes y de Pesca, sin avance en ninguna de ambas instancias, se encuentra con urgencia simple.

- Proyecto de Reforma al Sistema Registral, ingresado el 11 de septiembre de 2018 a la Cámara de Diputados, se encuentra en segundo trámite en la Comisión de Constitución del Senado, con suma urgencia.

- Proyecto que dicta normas sobre Financiamiento Regional, Descentralización Fiscal y Responsabilidad Fiscal Regional, ingresado el 16 de mayo de 2023 a la Cámara Baja, donde se encuentra con urgencia simple a la espera de que lo analice la Comisión de Gobierno.

- Proyecto que Crea la Ley de Reactivación del Turismo y de Fomento a la Industria Audiovisual, ingresado el 7 de mayo de este año, con urgencia simple, a la Cámara. Y se encuentra en la Comisión de Hacienda a la espera de iniciar su tramitación.

- Indicaciones al proyecto sobre Concesiones Marítimas y Borde Costero, que es el proyecto más antiguo en el Congreso de entre los priorizados por el Gobierno. Esta iniciativa ingresó a la Cámara el 31 de julio del año 2012 y se encuentra en segundo trámite en el Senado en la Comisión de Medio Ambiente con urgencia simple y sin movimiento desde mayo de 2022.

- Indicación sustitutiva para la Ley de Patrimonio Cultural. Este proyecto ingresó a la Cámara el 17 de junio de 2019 y se encuentra en segundo trámite en el Senado, sin urgencia, esperando para ser tramitado en la Comisión de Educación.